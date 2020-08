Omar Ayuso la lía al dirigirse a Fernando Simón: "Fer, yo hablo de distancia de seguridad y me linchan"

El actor Omar Ayuso de Élite ha vuelto a Twitter tras haberse borrado la cuenta por las críticas sobre su comentario de guardar la distancia de seguridad al pedirle fotos. Y lo ha hecho retomando la polémica y ganándose muchas críticas de nuevo.

Ha recordado lo ocurrido y respondido a la petición de ayuda del doctor Fernando Simón a los influencers de España sobre las medidas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Todo empezó cuando el actor de Élite comentaba la medida adoptada por Galicia primero, y por otras CCAA después, de prohibir fumar en la calle si no podía respetarse la distancia social de seguridad de dos metros entre personas.

"Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros", declaró el actor al respecto.

Unas palabras que algunos tomaron como una falta de respeto a los fans, lo que provocó una lluvia de palos a su perfil y el consiguiente borrado de éste por parte del televisivo.

cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablo de la DISTANCIA DE SEGURIDAD, no del hecho de pedir una foto

quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto