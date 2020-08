Santi Alverú va a cenar a Diverxo a pesar de las amenazas de escupirle de Cristina Pedroche Ecoteuve.es 11:30 - 22/08/2020 0 Comentarios

Zanja así la polémica con Cristina Pedroche y su cruce de pullas

Pocas veces Zapeando ha visto en su plató una polémica de tan gorda entre sus colaboradores. Y es que este jueves el cómico Santi Alverú y la influencer Cristina Pedroche tuvieron un cruce de acusaciones que acabó generando una guerra viral en redes sociales.

Todo empezó con un comentario de Pedroche sobre Alverú.

Lea también: Drástica decisión de Pedroche tras la polémica con Alverú: cierra los comentarios de IG

La vallecana dijo que Alverú era poca cosa físicamente en comparación con otra de las colaboradoras, Maya: "No soy yo el que sale con alguien de 1,60", declaró el cómico en referencia a Dabiz Muñoz, chef de DiverXo y marido de Cristina Pedroche.

"Te escupo yo"

La vallecana no encajó bien el comentario y llegó a decir: "Mejor que no vengas DiverXo porque si no te escupe él, te escupo yo". Además, harta de las críticas que recibió en redes por meterse con Alverú, cerró los comentarios en Instagram.

Después de incendiar las redes sociales, Alverú ha publicado un tuit en el que ha querido zanjar la polémica: "Amigos, en un programa de humor, las bromas entre compañeros, son eso, bromas. No está bien sacarlas de contexto para atacar a nadie. Hoy voy a cenar a Diverxo con muchísimas ganas, ¡Os iré contando!", ha asegurado.