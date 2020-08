Ana Morgade pide a Tinet Rubira presentar el próximo 'OT' y éste defiende a Pilar Rubio Ecoteuve.es 22/08/2020 - 11:05 0 Comentarios

La locutora de 'Yu: No te pierdas nada' se lanza a por el puesto

Después de que el director de Gestmusic (productora de OT), Tinet Rubira, confirmase la vuelta de Operación Triunfo y que ya toca tener una presentadora, Ana Morgade no se corta, no pierde el tiempo, y le pide el puesto directamente. Además, al recordar las redes que con Pilar Rubio OT no funcionó, Tinet Rubira ha defendido la labor que hiciera la colaboradora de El Hormiguero y que no fue culpa suya.

Ana Morgade, cuarta clasificada en Tu cara me suena 4 e invitada en Tu cara me suena 5 y en Tu cara no me suena todavía (todos ellos formatos de Gestmusic) ha saludado al productor catalán en redes sociales.

Morgade se lanza a por el puesto de conductora

Con un lacónico tuit, la cómica y presentadora ha escrito "HELOU @tinetr", citando la cuenta del productor Tinet Rubira y adjuntando al mensaje un gif en el que un personaje de Disney saluda.

En defensa de la labor de Pilar Rubio en OT

Por otro lado, cuando las redes sociales al enterarse de que optan por presentadora tras haber tenido a Carlos Lozano, Jesús Vázquez y Roberto Leal han recordado el fiasco que supuso la edición presentada en Telecinco por Pilar Rubio, el productor catalán del talent show ha defendido a la ex reportera de Sé lo que hicisteis.

"¡Esta edición no funcionó y no me cansaré de repetir que no fue por su culpa!", escribió en Twitter.