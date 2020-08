"Por cuatro duros os engañaba sin saberlo": la dura confesión de Albert Álvarez ('Supervivientes') Ecoteuve.es 21/08/2020 - 15:45 0 Comentarios

El exconsursante de Telecinco reaparece después de un tiempo en redes sociales

Albert Álvarez, concursante de Supervivientes 2019, llevaba un tiempo desaparecido de las redes sociales y ha regresado con una impactante confesión que ha demostrado su lado más sincero.

"Sé que estoy un poco desaparecido, pero todo tiene explicacio?n", comenzó diciendo en una publicación que colgó o en Instagram. "Hace mucho que no publicito nada, y os preguntaréis cuál es el motivo".

"Lo cierto es que durante mucho tiempo me vi envuelto en el enganño de la publicidad sin propósito", continuó. "Promocionaba todo aquello que me ofreciera una buena suma de dinero, sin embargo, algunos de aquellos productos parecían no funcionar, y por cuatro duros, sin saberlo os engañaba".

"Soy el único responsable de mis actos"

"Lo peor de todo es que no solo os mentía a vosotros, también me engañaba a mí. Soy el único responsable de mis actos y mis valores valen mucho ma?s que ganar a costa de mentiras", asegura. "No solo lo hago por mí, también lo hago por el respeto que os tengo a cada uno de vosotros. Estoy trabajando muy duro con fidelidad a mis principios, por compartir todo aquello en lo que realmente creo. Espero que muy pronto os pueda hacer partícipes de todo esto".