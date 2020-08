La drástica decisión de Cristina Pedroche tras el aluvión de críticas por su polémico comentario a Santi Alverú Ecoteuve.es 21/08/2020 - 13:45 | 14:15 - 21/08/20 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' elimina la opción de comentar sus publicaciones en las redes

Cristina Pedroche ha tomado una drástica decisión después del polémico e inesperado rifirrafe que tuvo con Santi Alverú este jueves en Zapeando. La colaboradora soltó un comentario sobre su físico que luego se le volvió en su contra y que no se tomó nada bien.

Todo comenzó cuando la de Vallecas opinó que era "imposible" que su compañero pudiera tener una historia de amor con Maya Pixelskaya. "Vamos a ver, Maya es un pibón que no podría estar con este señor", se arrancó ella.

"¿Tú has visto a esta señora, por favor? No es cuestión de que tú seas muy malo, es que ella es muy buena. Ya está, tomátelo así. Lo tiene todo", añadió Pedroche a lo que Alverú espetó: "No soy yo el que sale con alguien que mide 1,60".

La colaboradora no se tomó muy bien la gracia en alusión a su marido y soltó: "De verdad, mañana no vengas a Diverxo porque si no te escupe él, te escupo yo". Este comentario fue objeto de un aluvión de críticas hacia la 'zapeadora' y la bola se ha hecho tan grande que Cristina ha tomado la decisión de eliminar los comentarios en sus publicaciones en las redes sociales.