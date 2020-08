Verónica Romero ('OT 2001') se defiende por apoyar a Bosé en los bulos sobre el coronavirus Ecoteuve.es 21/08/2020 - 12:22 0 Comentarios

Irresponsabilidad con altavoz mediático: secundó la manifestación antimascarilla

La exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo Verónica Romero apoyó a Miguel Bosé y la manifestación en Colón contra el uso de las mascarillas promovida por diversas asociaciones en contra de las medidas contra el coronavirus.

Romero compartió en una story de Instagram el vídeo con el que el cantante animaba a participar en la protesta y aseguró que "la verdad, la luz y el amor puede con todo". "Yo estaré con el corazón. Gracias a todos, Miguel Bosé", añadió la que fuera ex triunfita.

Tras varios días en los que ha recibido infinitud de comentarios por su difundir el apoyo a bulos contra la salud pública, la ex concursante del reality de TVE se ha intentado defender: "Esta es mi casa y está abierta para todas las personas que quieran entrar con respeto, diálogo, cariño y corazón abierto. A las personas que venís insultando, amenazando y desprestigiando no os abro la puerta. Eso no lo quiero".

Ha agradecido los mensajes de apoyo y de preocupación que ha ido recibiendo.

"Primero, os quería hacer una pregunta: ¿Sentís de verdad de corazón que todo esto que está pasando no me importa o nos importa? Los enfermos, sus familiares, etc... ¿De verdad lo creéis? La respuesta es no es así, me importa mucho", ha empezado el post.

"Yo elijo mi verdad"

Romero ha opinado sobre conocer todos los puntos de vista y ha insinuado que hay que darle voz a quienes contradicen las informaciones oficiales, de la OMS y el consenso y evidencia científicos sobre la pandemia del SARS-CoV-2: "No es solo 'no a la mascarilla', uno de los propósitos es darle voz y difusión a todos aquellos médicos y enfermeros que dan otra información, que no nos llega pero que también es verídica. Necesitamos saber toda la verdad para luego elegir y tener nuestro nuevo criterio. Tenemos el derecho de escucharlo todo y luego el poder de elegir. Yo elijo mi verdad, que me hace sentir fuerte, vibrar en amor y querer ayudar y comprender".

"Si tienes amor todo fluye mejor"

La extriunfita ha afirmado que ella no ha provocado el odio y los comentarios negativos. "Sólo he hecho una acción desde el amor, porque aún existe la libertad de expresión en este país. Cada uno ha reaccionado con lo que lleva dentro y si tienes rabia vas a expresar el odio y si tienes amor todo fluye mejor".

Además, ha rematado reiterando que sus palabras fueron "por amor" y que ella no busca "informar de nada porque para ello están los profesionales, pero sí decir que hay más información y está al alcance".