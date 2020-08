"Me he quedado dormido": la genial confesión de Omar Montes en 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 21/08/2020 - 11:02 0 Comentarios

"Me he puesto a escuchar audiolibros del diccionario. Me he quedado en la Y"

El cantante y ganador de Supervivientes en 2019 Omar Montes llegó este jueves al Pasapalabra de Roberto Leal en Antena 3 para arrasar a pesar de no haber dormido. Y es que con la anécdota que contó de su preparación, el intérprete fue más protagonista que los concursantes.

Montes se sinceró sobre su forma de preparar Pasapalabra. "Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escucharme audiolibros del diccionario y me he dormido tardísimo. Me he quedado en la 'Y'", reconoció sorprendiendo a la audiencia.

"Me he quedado dormido"

Leal le preguntó entonces si no había llegado a la 'Z'. "No porque me he quedado dormido", contestó Montes, que añadió que iba a tope y que iba a ser "mal cliente".

En Twitter, el vídeo de ese momento fue compartido por la cuenta oficial de Pasapalabra y ha llegado a acumular ya más de 1.900 likes. Además, a última hora de este jueves Montes se convirtió en trending topic.

Además, Montes también vivió un momento divertido con El Sevilla, y es que en la prueba musical les pusieron la noventera Shiny Happy People, de Rem, y no se pudo repartir segundos, porque aunque ambos la reconocías no sabían decir bien el título en inglés.