Carmen Alcayde ficha por La Sexta como colaboradora fija de 'Zapeando' Ecoteuve.es 21/08/2020 - 10:29 0 Comentarios

Acudió hace unas semanas como invitada y ahora regresa de forma estable

Nuevo fichaje en Zapeando. Y no es cualquiera. Carmen Alcayde se incorporará a partir de septiembre al programa de La Sexta como nueva colaboradora.

La periodista ha llegado a un acuerdo para unirse al espacio que presenta Dani Mateo, según informó Rocco Steinhäuser (Versió Rac 1). Será compañera, por lo tanto, de Cristina Pedroche, Anna Simon, Lorena Castell o Quique Peinado, entre otros.

Lea también: "No me lo ha perdonado y por eso no estoy en Mediaset": la pulla de Carmen Alcayde a Jorge Javier

Carmen Alcayde visitó Zapeando hace unas semanas, pero solo como invitada, aunque ella siempre dejó la puerta abierta a una incorporación de manera estable. Así lo contaba a ECOTUEVE.ES: "Me encanta Zapeando, lo veo mucho, me parece mi rollo y si me llaman, ahí voy. Pero en principio fue algo puntual", dijo tras su aparición.

Carmen Alcayde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Mediaset (Aquí hay tomate, GH...). En los últimos años ha estado ligada a Telemadrid, donde ahora presenta Dos en la carretera y, antes, El Madroño.