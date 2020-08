Los 'cuchillos' vuelan en 'Zapeando': el mosqueo de Cristina Pedroche por un comentario sobre Dabiz Muñoz Ecoteuve.es 20/08/2020 - 18:43 0 Comentarios

La colaboradora se pica con Santi Alverú después de que ella iniciara el intercambio de 'golpes'

"No soy yo el que sale con alguien que mide 1,60", ha dicho el colaborador

No es habitual que Zapeando haya momentos de tensión, pero este jueves ha ocurrido. Lo que ha comenzado como un simpático shippeo entre Maya Pixelskaya y Santi Alverú ha acabado con un intercambio de golpes entre este último y Cristina Pedroche.

La vallecana ha prendido la mecha cuando ha respondido a un espectador que se cuándo se iban a casar Maya y Santi al decir que "todos sabemos que es imposible". "Vamos a ver, Maya es un pibón que no podría estar con este señor", ha dicho en referencia a su físico.

"¿Tú has visto a esta señora, por favor? No es cuestión de que tú seas muy malo, es que ella es muy buena. Ya está tomatelo así. Lo tiene todo", ha dicho Pedroche a lo que Alverú ha querido responder con un comentario que ha provocado el silencio: "No soy yo el que sale con alguien que mide 1,60".

"No lo he entendido", ha espetado Pedroche a lo que Mateo ha aclarado: "Que David es bajito, tu marido". La colaboradora ha rematado la jugada con un sutil dardo, muy criticado por la audiencia en Twitter, por cierto, ya que era ella quien había empezado. "De verdad, mejor mañana no vengas a Diverxo porque si no te escupe él, te escupo yo".

