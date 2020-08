El día que 'Sálvame' criticó a Marta López por saltarse las medidas del coronavirus: "¡Sinvergüenza!" Ecoteuve.es 20/08/2020 - 18:05 0 Comentarios

Mediaset confina a los colaboradores 'estrella' por un posible positivo en sus filas

Siguiendo los protocolos de seguridad por el coronavirus, Mediaset ha confinado en casa a los rostros estrella de Sálvame por un posible positivo de un colaborador. El programa ha recurrido a personajes menos habituales y, además, Lydia Lozano y Antonio Montero han intervenido mediante videoconferencia.

La cuarentena también ha llegado a Ya es mediodía. Este jueves, Patricia Pardo ha cogido las riendas del programa afirmando que Marc Calderó y Verónica Dulanto se han tenido que ausentar estaban a la espera de los resultados de las pruebas.

Mediaset ha anunciado este jueves que prescinde de Marta López como colaboradora "ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que por supuesto exige esta compañía", dice la compañía en un comunicado.

"Mediaset España, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha establecido un riguroso protocolo de medidas de seguridad y preventivas aplicable a sus trabajadores, miembros de productoras y colaboradores externos para mantener una esfera de seguridad que permita la continuidad del servicio público que se lleva a cabo desde el ámbito audiovisual, tanto desde el punto de vista informativo como de entretenimiento", termina la nota de prensa, que no da más detalles de lo sucedido.

El vapuleo de 'Sálvame' a Marta López por saltarse las normas del coronavirus

Precisamente, la semana pasada algunos rostros de Sálvame estallaron contra ella y Makoke por su nefasta actitud por saltarse las normas de seguridad frente al coronavirus acudiendo sin mascarilla a un evento.

"No queremos dar ejemplo de nada, venimos a trabajar y nos sometemos a pruebas continuamente para poder estar aquí dando la cara ante todos ustedes. A mí me gustaría decir, aunque Marta López sea mi amiga, que con la que está cayendo, esto me parece de vergüenza. Están diciendo en los telediarios que cuidado, que se pongan la mascarilla, que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales", empezó diciendo Kiko Hernández.

"Y se van de fiesta, pegándose la carita uno con otro y publicarlo encima en redes sociales. ¡Me parece de vergüenza! ¡Me parece no estar en este mundo! Me parece no preocuparse por el resto de la gente que lo está pasando mal en casa y que tiene miedo. ¡Mascarillas!", remató el rapapolvo a lo que después se unieron varios compañeros. "Una de vosotras va a caer y yo no soy gafe", apuntó Rafa Mora.

"Sois unas irresponsables. Se os tendría que prohibir la entrada a Telecinco. Con gente así no se puede trabajar. Murieron 40.000 personas y mucha gente sigue afectada, sufriendo por lo que estamos viviendo. Cuando vais a puntos calientes, deberíais tener muchísimo cuidado. Si no lo tenéis, que sois una sinvergüenzas, no lo publiquéis", soltó encendido el valenciano.

Marta López se defiende ante los ataques de sus compañeros de 'Sálvame'

Un día después, Marta López plató cara a las críticas que habían hecho sus compañeros. "Sé que la gente lo está pasando mal, yo la primera porque tengo enfermo a mi padre, tengo tres hijos y suelo tener cuidado", empezó diciendo antes de avanzar que iba a "dar la cara" y "pedir disculpas si tenía que hacerlo".

"Las imágenes son en un restaurante, no estábamos en la pista. Era el restaurante, en un espacio acotado donde podíamos entrar doce personas y estábamos ocho. Respetamos la distancia entre los siguientes que teníamos al lado, que por cierto, estaba Froilán", desveló López, que prometió que al entrar les tomaron la temperatura y les informaron de las normas que tenían que cumplir.

"Me han llamado hasta asesina por ahí", se quejó. "Y Rafa diciendo que me prohíban la entrada en Telecinco... Jamás os pondría en peligro a ninguno, me hago las pruebas antes de entrar como me las hice ahora". "A algunos compañeros les digo que deberían tener el culo limpio antes de acusarme", concluyó muy cabreada.

