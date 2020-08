Este chico arrasa con su sincera y genial respuesta sobre las medidas para prevenir el coronavirus Ecoteuve.es 20/08/2020 - 16:06 0 Comentarios

ETB le preguntó por la prohibición de reunirse más de diez personas a la vez

Las diferentes comunidades autónomas están tomando medidas para evitar nuevos rebrotes por coronavirus, una pandemia que ha dejado en España en torno a 30.000 muertos desde que comenzó en marzo.

País Vasco ha impuesto esta semana nuevas reglas de carácter restrictivo para evitar los contactos personales. Una de estas normas tiene que ver con las reuniones en espacios públicos, que no pueden ser de más de diez personas.

ETB salió a la calle a preguntar a los ciudadanos sobre este asunto, y la mayor parte de las respuestas fueron positivas. Todo lo que sea necesario para evitar nuevos confinamientos.

"A mí no me importa, yo no tengo diez amigos"

Pero lo que más llamó la atención fue la contestación de un joven, cuya sincera y genial respuesta se ha ganado el aplauso de todos. "A mí no me importa, yo no tengo diez amigos". La declaración de este chico ha causado furor en las redes sociales y ha generado numerosas reacciones.