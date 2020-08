Dos años de la muerte del marido de Pilar García Muñiz: "No me acostumbro a su ausencia" Ecoteuve.es 20/08/2020 - 12:11 0 Comentarios

El periodista Pedro Roncal (TVE) falleció a los 54 años víctima de un infarto

El periodista Pedro Roncal falleció hace dos años a causa de un infarto. Tenía 54 años y trabajaba en el Instituto Oficial de RTVE. Era profesor del Máster de Periodismo de televisión. Anteriormente había sido director de Radio 5 y del Canal 24 Horas de TVE. Además, fue director adjunto de los Informativos de RTVE en la época de Alfredo Urdaci.

El periodista era pareja de Pilar García Muñiz, presentadora entonces de TVE y que ahora trabaja en Cope al lado de Carlos Herrera.



La comunicadora ha tenido un sentido recuerdo para su pareja a raíz de un comentario que ha escrito en Twitter otro periodista como homenaje a Roncal.

"Dos años ya. Y a mí me parece que fue ayer. No me acostumbro a su ausencia. Sigue doliendo demasiado", ha dicho la periodista. "Pero la vida sigue... y ahí seguimos, aprendiendo a vivirla de nuevo", ha añadido.

"Cuesta mucho dejar TVE tras 20 años, pero la Cope se lo curró"

Pilar García Muñiz era una histórica de TVE. Condujo España directo y el Telediario de las 15.00. Hace dos años se hizo cargo de Informa semanal y en 2019 dejó la televisión para saltar a Cope. "Cuesta mucho dejar TVE tras 20 años, pero la Cope se lo curró", dijo entonces en una entrevista para ECOTEUVE.ES.