"¿Se me entiende?": la misteriosa frase de Pablo Motos bajo el agua a sus seguidores Ecoteuve.es 19/08/2020 - 18:36 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' continúa exprimiendo sus vacaciones

Pablo Motos sigue llenando de experiencias su 'mochila' durante sus vacaciones en el verano más atípico. A tan solo tres semanas de que arranque la nueva temporada de El hormiguero en Antena 3, el valenciano continúa "disfrutando como un niño".

Todo lo muestra en Instagram. Después de practicar wakeboard y surfboard, Motos ha probado con el submarinismo. El presentador ha publicado un espectacular vídeo en el que se le ve buceando en el fondo del mar de Jávea con cientos de peces a su alrededor.

En otra publicación, Pablo Motos dedica unas palabras a sus más de un millón y medio de seguidores en la red social debajo del agua. "¿Se me entiende o no se me entiende?", escribe después de este mensaje de cinco segundos.

Sus fans entraron en el juego del de Requena con graciosísimas respuestas: "Yo hablo balleno. Te endiendo perfectamente". "Todo alto y claro". "Nada, pero por si acaso, la tarjeta de El hormiguero". "Pues claro, dices escubidú papá".

