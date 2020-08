¿Por qué han desaparecido de repente los colaboradores más potentes de 'Sálvame'?: llamativa ausencia Ecoteuve.es 19/08/2020 - 17:00 0 Comentarios

Los más populares acudieron el lunes y ya no han vuelto a aparecer

Los espectadores de Sálvame han visto cómo el programa de Telecinco ha recurrido esta semana a colaboradores poco habituales. Algunos de los más potentes acudieron el lunes -otros están de vacaciones- y desde entonces no han vuelto.

Sálvame estuvo presentado el primer día de la semana por Carlota Corredera y tuvo como tertulianos a Gemma López, Lydia Lozano, Antonio Montero, Laura Fa, Antonio David Flores y Jesús Manuel.

Este martes, sin embargo, el programa no contó con ninguno de ellos. Tampoco con Carlota Corredera, a pesar de que lo anunció en Instagram. Kiko Hernández se hizo cargo del programa, aunque su día habitual es el jueves.

'Sálvame' recurre a Miriam Saavedra, Carolina Sobe y Jimmy

En el terreno de los colaboradores, estuvieron Chelo García Cortés, Miguel Frigenti y Alonso Caparrós como 'primeras espadas'. También participaron Miriam Saavedra y Kiko Jiménez, que habitualmente son invitados, y Carolina Sobe, que hacía mucho tiempo que no acudía al programa.

Este miércoles repiten Miguel Frigenti, Chelo García Cortés y Alonso Caparrós. El programa ha recurrido a Kike Calleja (reportero) y Jimmy Jiménez Arnau, que nunca acude por las tardes, ya que solo está en el Deluxe. Por videoconferencia ha entrado Antonio Montero.

Rafa Mora: "Ayer me citaron tarde"

Se desconoce el motivo por el que se han esfumado los colaboradores principales de Sálvame, pero Rafa Mora ha dado un detalle que hace pensar que su presencia no estaba programada. El colaborador ha explicado que se había caído por las escaleras porque iba rápido y que había un motivo. "Ayer me citaron tarde (para el programa). Me acosté a las 3.00 en Ibiza y me pusieron el avión pronto".