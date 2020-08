Espectacular bronca de una invitada a 'Espejo público': "¡No entiendo lo que buscáis!" Ecoteuve.es 19/08/2020 - 15:35 0 Comentarios

La organizadora de la boda de Murcia en la que el novio ha dado positivo por coronavirus

El novio de una boda celebrada en Murcia con 200 invitados ha dado positivo por coronavirus. Ángeles Herrero, organizadora de una ceremonia que estaba dentro de la legalidad, ha hablado para Espejo público, aunque su comparecencia no ha acabado como esperaba.

Adriana Abenia ha calificado de "disparate" que se haya podido celebrar una boda con tantos invitados, pero Herrero ha recordado que estaba permitido hacerlo y que, además, se hizo con las medidas de seguridad pertinentes.

"¿A ti te parece normal que se celebre una boda de 200 personas?", ha preguntado la colaboradora. "¿Esto es una entrevista personal? Yo he entrado para hablar de la postura de mi empresa. No entiendo lo que buscáis con esta entrevista y si esto sigue así la voy a cortar porque creo que vais por otros derroteros", se ha quejado Herrero.

"Lleváis dos días de total acoso. Si me he prestado a hablar, escuchadme. Porque gracias a eso tenéis un rato de televisión. Creo que es lo mínimo", ha dicho. A continuación, Herrero ha recordado que ella es solo "una trabajadora". "Esto es una situación que nos ha desbordado. Estamos dando la cara y encima tengo que enfrentarme a una mujer que seguro que no pregunta por qué en el Congreso de los Diputados van sin mascarilla. Creo que no estáis siendo justos con ese tipo de preguntas", ha proseguido la invitada, que en todo momento ha recordado que la boda era legal y que se hizo con medidas de control.

"Pues entiende y no presiones"

Lorena García, presentadora de Espejo público, ha intentado calmar los ánimos. "En ningún momento yo te he hecho ninguna pregunta ofensiva. La pregunta la ha hecho Adriana Abenia", ha advertido, ya que la invitada pensaba que había sido la presentadora.



Herrero ha continuado explicándose entre lágrimas. "Yo soy una empleada. Mi opinión personal no te la puedo dar aquí", ha dicho. Abenia lo ha entendido. "Comprendo tu postura, sé que eres una trabajadora y solo he dicho que, pese a ser legal, me parece una locura que se hagan bodas con 200 personas". "Pues entiende y no presiones para que yo diga algo. Solo queremos que acabe esta pesadilla", ha concluido Herrero.