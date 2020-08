"Alimaña cobarde": Iker Jiménez condena la brutal agresión a una anciana de 85 años en Valencia Ecoteuve.es 19/08/2020 - 12:55 0 Comentarios

El presentador estalla tras un nuevo caso de robo con violencia a una mujer mayor

Iker Jiménez ha condenado la brutal agresión de un hombre a una anciana de 85 años en el portal de su casa, en Valencia. En un principio, el individuo introduce su mano en el bolso de la mujer para arrebatarla la cartera. Tras un forcejeo inicial, el atracador la empuja hacia la pared y la mete un codazo en la cara que le hace caer al suelo, como se puede ver en el vídeo.

"Imagino que hasta a los maleantes de peor jaez debe hervirles la sangre ante el caso aislado 879 de anciana agredida brutalmente en portal para ser robado", escribe el presentador de Cuarto Milenio en redes sociales. "Imagino que es lo más bajo y nauseabundo para los peores. Es ser alimaña cobarde prescindible en toda sociedad sana".

Iker no puede ocultar su rabia con lo sucedido con este "miserable" que pudo acabar con la vida de esta mujer. "Soy incapaz de que no me hierva la sangre. A mí los que hacen esto a una anciana, y por supuesto a los niños, no merecen sitio...".

Se SOLICITA Colaboración ciudadana para localizar el autor de esta BRUTAL agresión a una pobre anciana, Centro de Valencia. pic.twitter.com/c83JN302DG — Policías en ACCIÓN (@Policias24H) August 18, 2020

Iker Jiménez: "Hierve la sangre ante esta inmundicia"

En otros tuits, el periodista continúa condenando otros casos similares de intentos de robo a ancianas con violencia. "Que hijos de Satanás. Golpear así a una abuela. Hierve la sangre ante esta inmundicia", dice. "Hay que ser infrahumano infraser para hacerle eso a la abuela".

Cabe señalar que la Policía finalmente ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor del robo y de la agresión a la anciana después de realizar varias batidas durante el día.

