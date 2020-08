"¡Me hierve la sangre!": David Cantero critica que Cuatro haya dado voz a un negacionista del coronavirus Ecoteuve.es 19/08/2020 - 12:02 1 Comentario

"No cabe dar pa?bulo a gente asi?, son un verdadero peligro para todos ", ha dicho

La tensísima entrevista que el programa Cuatro al día hizo a un negacionista que asistió a la manifestación de Colón contra el uso de la mascarilla está generando numerosas reacciones. Una de las más firmes viene desde dentro de Mediaset.

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, ha criticado que el programa de Cuatro haya dado voy a una persona que rechaza la existencia de la pandemia.

"Pobre Monica Sanz, que? paciencia y que buena educacio?n y que saber estar y que profesionalidad ha demostrado ante la prepotencia y las chuleri?as y las burradas y las majaderi?as que le ha soltado un verdadero cretino durante una conversacio?n insufrible", ha dicho Cantero en Instagram.

Lea también: El enfado de Sonsoles Ónega con el Gobierno: envía un mensaje a José Luis Ábalos

"No se deberi?a dar voz en ningu?n caso a individuos como este, no dudo de la buena intencio?n del equipo del programa, pero no, no cabe dar pa?bulo a gente asi?, son un verdadero peligro para todos ", ha dicho.

"Es absolutamente indignante e intolerable la actitud de estos ignorantes"

"Al igual que no se puede tolerar la apologi?a de la violencia, o el terrorismo, o el maltrato del tipo que sea, no se puede permitir hacer apologi?a del suicidio colectivo, lo haga Miguel Bose?, Fernando Luis Vizcai?no o 'Perico el de los palotes'... ¡Son un peligro real! Es absolutamente indignante e intolerable la actitud de estos ignorantes negacionistas de la pandemia; habri?a que restringir la difusio?n de sus locas teori?as y condenarlas sin miramientos; actuar y aplicar todo el peso de la Ley contra ellos, ¡pero YA! Imponerles sanciones tan duras y tajantes que no se atrevieran nunca ma?s a poner en riesgo la salud y la vida de tantas personas, u obligarles a desempen?ar tareas en los hospitales o los geria?tricos muy cerca de los enfermos de Covid ¡¿No caben ma?s insensatos en esa sociedad?! ¡Son pocos, quiero creer que son pocos, pero pueden hacer muchi?simo dan?o!", ha criticado Cantero.

"Seguramente seri?a ma?s co?modo permanecer callado pero ¡me hierve la sangre! Bueno, ya lo he soltado, os dejo, estoy de vacaciones y voy a hacer la cena a mis hijos... ¿Tendra?n hijos o personas a las que querer los negacionistas del dolor, la muerte y el sufrimiento de esta pandemia terrible?...", se preguntó el periodista. "Negar por negar, eso que llaman 'negacionismo', da igual que sea el Holocausto, la llegada del ser humano a la Luna, las vacunas, o que la Tierra es esfe?rica, es una muestra perfecta de hasta que? punto puede ser arrogante y osada la ignorancia... ¡Muy muy muy triste!".