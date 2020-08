Ramón Espinar confiesa a Isabel San Sebastián que se arrepiente de lo que le hizo Ecoteuve.es 11:09 - 19/08/2020 0 Comentarios

La periodista le recuerda que él "incitó" a que le "montaran pollos en Telemadrid"

"Con los años, te pasa a ti y empatizas", explica el exdirigente de Podemos

"Te das cuenta que esa persona que sale por la televisión también tiene sentimientos"

La periodista Isabel San Sebastián y Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, se han reencontrado en El programa del verano. Los tertulianos han valorado la campaña que están sufriendo Pablo Iglesias e Irene Montero, que han abandonado su lugar de vacaciones tras filtrarse la ubicación de la casa en la que descansaban.

Espinar ha dicho que la situación que están viviendo el vicepresidente y la ministra "no tiene precedentes". "¿Qué no?", ha contestado rápidamente Isabel San Sebastián, que le ha recordado las protestas que ella sufrió en Telemadrid y que eran animadas, entre otros, por Ramón Espinar.

"Tú incitabas a los trabajadores de Telemadrid a que me montaran pollos a mí en la cafetería", ha dicho la periodista, que igualmente ha censurado el acoso que están sufriendo Iglesias y Montero.

"Ahora no lo haría", ha confesado Ramón Espinar. "Uno tiene derecho a aprender. Pero entre que te monten un pollo en la cafetería de Telemadrid y que te lo hagan en casa, hay una diferencia", ha dicho el exdiputado madrileño.

"Tú incitabas a que nos montaran pollos a Hermann Tertsch y a mí"

"Tú incitabas a que nos montaran pollos a Hermann Tertsch y a mí. En nuestro lugar de trabajo. Que te arrepientes, me parece muy bien. Pero quien introdujo el concepto acosar a la gente fue Podemos y lo llamaba 'jarabe democrático", ha insistido la periodista.

"Te das cuenta que esa persona que sale por la televisión también tiene sentimientos"

Ramón Espinar ha explicado por qué dice que ahora no volvería a animar las protestas contra los periodistas, como sí hizo cuando era más joven. "En aquel momento, el papel que jugaba en Telemadrid no me gustaba nada y me parecía bien que los trabajadores protestaran. Lo que pasa es que la vida te da experiencia. En ese momento, ves a una persona que defiende cosas que no te gustan nada y te parece bien que le monten un pollo. Con los años, te pasa a ti y empatizas. Y te das cuenta que esa persona que sale por la tele también es una persona de carne y hueso con sus sentimientos, su familia... Y no se lo deseo a Isabel San Sebastián como persona aunque el personaje público me genere cierta animadversión".