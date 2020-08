"Tú tampoco has aportado nada": un negacionista responde a Mónica Sanz en una tensísima entrevista Ecoteuve.es 19/08/2020 - 10:15 1 Comentario

La presentadora de Cuatro entrevistó a uno de los asistentes a la protesta en Colón

Luis Vizcaíno reprochó a la periodista no llevar mascarilla durante el programa

Mónica Sanz tuvo que realizar una complicadísima entrevista a Luis Vizcaíno, uno de los asistentes a la manifestación de Colón, donde se concentraron miles de personas para protestar contra el uso obligatorio de la mascarilla.

La conversación en Cuatro al día comenzó en tono bronco. Vizcaíno pidió que solo le preguntara la presentadora y exigió poder "explicarse". "Si no me vas a dejar argumentar, entenderé que me estás boicoteando", dijo antes de empezar. Mónica Sanz, por su parte, le pidió que la charla fuera "una entrevista y no un monólogo".

En primer lugar, la presentadora le preguntó por que acudieron a la protesta sin mascarilla. "Porque no nos dio la gana. ¿Tú por qué no llevas mascarilla?", preguntó a la presentadora. "Yo la llevo llevo las 24 horas del día excepto cuando presento y guardo la distancia de seguridad", contestó Sanz.

Lea también: El reproche de Rafa Hernando a Iñaki López por su comentario sobre las vacaciones de Iglesias y Montero

Vizcaíno puso en apuros a la presentadora. "¿Y tú eres consciente de que la ley dice que hay que llevar mascarilla independientemente de que haya distancia o no y que tú no la llevas y te están viendo millones de personas y estás juzgando cuando tú no la llevas?", apuntó él.

"¿No lo sabes tú que eres periodista?"

Más tarde, Mónica Sanz quiso preguntar sobre el origen de las teorías negacionistas que defienden los que se manifestaron en Colón. "¿Quién está detrás de esta plandemia?". "Los poderes supranacionales", contestó el invitado. "¿Y quiénes son?", se interesó la presentadora. "¿No lo sabes tú que eres periodista? La banca internacional, las grandes multinacionales...", dijo él.

"¿No le parece una irresponsabilidad que 3.000 personas se reúnan sin mascarilla ni distancia de seguridad?", se interesó Sanz. "No, en absoluto. Además éramos 7.000-8.000 personas. Y lo que se llama coronavirus solo causa una gripe. Las personas que han muerto están relacionadas con la vacunación de la gripe. existen muchos estudios", expuso Vizcaíno.

Lea también: El enfado de Sonsoles Ónega con el Gobierno: escribe una protesta a José Luis Ábalos

"Por respeto a las víctimas del Covid-19 voy a despedir ya esta entrevista porque no nos ha aportado ninguna prueba que sustente sus teorías. En cualquier caso, le agradezco que nos haya atendido en Cuatro al día", cerró la presentadora. "Tú tampoco has aportado ninguna prueba de nada", resolvió el invitado.