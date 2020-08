Lydia Lozano estalla en 'Salvame' tras la grave acusación de Lourdes Ornelas, madre de Camilín: "Es muy fuerte" Ecoteuve.es 18/08/2020 - 18:10 0 Comentarios

La madre de Camilo Blanes dice que la periodista podría haberse llevado una suculenta comisión

Lydia Lozano vuelve a protagonizar otra trama en Sálvame... y ya van unas cuantas en este 2020. Lourdes Ornelas, madre de Camilín, ha acusado a la colaboradora de Sálvame de haber sacado tajada en la suculenta herencia de Camilo Sexto después de haber facilitado su ayuda para buscar unos abogados que resolvieran su situación económica. En concreto, dice que se habría llevado una comisión de 400.000 euros.

Lydia ha entrado por teléfono este martes para desmentir todo de forma rotunda, más aun, cuando Lourdes ha 'disparado' contra ella en unas declaraciones a La razón en las que dice que "hay muchas personas que se aprovecharon de Camilín" y habla de "una periodista que presumía de ser nuestra amiga y unos gestores que le engañaron y se quedaron con parte de su dinero".

"Tendrá que hablar con mi abogada porque esto es muy fuerte", ha dicho Lydia muy enfadada. "Como vuelva a decir o insinuar que yo me he llevado de la herencia, de lo que sea, yo la demando", ha añadido extendiendo su órdago a los compañeros que la han puesto en duda tras sus lujosas vacaciones: "Cualquier que solamente insinúe que yo me he llevado dinero, pasarán como testigos de ese juicio".

Además, Lozano ha afirmado que "en la vida me he llevado ni un duro de Camilo Blanes" recordando la carísima entrevista que dio en A tu lado. Tras su intervención, Kiko Hernández avisaba que Sálvame sacará este miércoles "habrá movida porque vamos a sacar documentos". "Dormiré tranquila esta noche", ha apostillado ella.