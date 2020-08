"No me gusta nada": Ana Terradillos condena en Telecinco las amenazas a Pablo Iglesias e Irene Montero Ecoteuve.es 18/08/2020 - 14:49 0 Comentarios

La presentadora rechaza la presión que han sufrido los políticos de Podemos en sus vacaciones

Ana Terradillos ha condenado en El programa de verano de Telecinco las amenazas que han sufrido Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, e Irene Montero, ministra de Igualdad, que les han llevado a suspender sus vacaciones en Asturias "por la seguridad de sus hijos".

La presentadora ha roto una lanza en favor de los políticos de Podemos: "No quería pasar esta oportunidad lo que pasó ayer, Pablo Iglesias e Irene Montero tuvieron que suspender sus vacaciones después de que se anunciase en redes sociales tras la filtración han sufrido escraches y pintadas con insultos, incluso un restaurante que les recibió fue con amenazas".

La encargada de conducir la mesa política mientras Ana Rosa Quintana está de vacaciones ha aclarado que "este programa, condena este escrache y cualquier tipo de escrache, esta amenaza o este tipo de amenazas".

"A ver si nos enteramos en este país que en democracia no hay enemigos, hay adversarios y que ojo con continuar con esta dinámica del odio porque esto nos puede llevar a situaciones muy feas con los ciudadanos", ha asegurado muy seria.

"Esto no me gusta nada, [Iglesias y Montero] han tenido que salir pitando de Asturias, a mí personalmente no me gusta, a ver si conseguimos en este santo país a desterrar la dialéctica del odio, que no nos lleva a nada", ha rematado Terradillos.

