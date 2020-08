Lluvia de críticas a Carlota Corredera por asociar "subnormal" con el síndrome de Down Ecoteuve.es 18/08/2020 - 13:53 0 Comentarios

La presentadora hace un desafortunado comentario a raíz de la manifestación de los negacionistas

Carlota Corredera tuvo un lunes muy desafortunado en Sálvame. A la tremenda bronca que tuvo con Gema López hay que añadir el aluvión de críticas que recibió por asociar la palabra "subnormal" con las personas con síndrome de Down.

El comentario vino a raíz de la polémica manifestación de los negacionistas del coronavirus en Madrid este fin de semana, a la que cientos de personas acudieron sin mascarilla de manera irresponsable. "Yo no tengo palabras para que se haya autorizado, no me entra en la cabeza ni el papel de Miguel Bosé ni la gente que va a manifestarse y le tira agua a las cámaras ni deja trabajar a los periodistas", empezó diciendo.

Lea también: Critican a Carlota Corredera por decir que Lola Flores era "gitana"

"Pero también voy a decirle algo a las redes sociales que están comentando esto. Yo creo que por muy fuerte, por muy en contra y por mucho que se discrepe con lo que se hizo ayer, no me gusta nada que se les llame subnormales", dijo.

"Me parece que el término subnormal es algo que hay que borrar de nuestro lenguaje. Creo que la gente con síndrome de Down lleva mucho tiempo por integrarse y, de verdad, no faltemos el respeto a la gente que padece esta enfermedad", terminó su alegato Carlota cayendo en la trampa de que la que estaba asociando esa palabra con la enfermedad era ella.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de críticas negativas hacia la presentadora gallega por lo que había dicho, tal y como mostramos a continuación:

Creo que esto es lo suficientemente grave como para que esta mujer abandone Mediaset. Aqui la unica subnormal es ella y la que tiene en su mente asociado el down con ser subnormal. Vergonzoso Carlota Corredera! pic.twitter.com/PD1WCJuWwk — Javichu Galdeano ???????? (@javichu_r) August 18, 2020

Carlota Corredera acaba de asociar el insulto "subnormal" a las personas con síndrome de down.



Mira, Carlota, si yo te llamo subnormal, desde luego no me refiero a tus cromosomas sino a tu estupidez.#yoveosálvame — Voight (@YonnVoight) August 17, 2020

Poco se habla de Carlota Corredera que acaba de relacionar la palabra subnormal con las personas con síndrome down ........ yo flipo mucho!!!!! #yoveosálvame pic.twitter.com/4N42qTECO8 — Vero que pim que pam ???????? (@verovallina) August 17, 2020

Carlota Corredera diciendo que no puede llamarse subnormal a la gente porque es faltar al respecto a las personas con Síndrome de Down que llevan muchos años luchando, cuando lo que estás haciendo ahora mismo es llamarles a ellos subnormales. Telita el tema. — Anagon (@anagonfer97) August 17, 2020

Carlota Corredera haciendo el ridiculo ahora mismo.

Increpa a la gente que utiliza el término subnormal porque dice que los que tienen down no se lo merecen.

Las personas con síndrome de down simplemente tienen capacidades diferentes no son subnormales. — Doña Prudencia Pasiego ???? (@SoyPruden) August 17, 2020

#yoveosálvame Carlota tendrás que pedir perdón por relacional el comentario de subnormal con el síndrome de down, te faltan tablas y sensibilidad — soy yo (@quecaxondeo) August 17, 2020

Ayer Carlota Corredera asociando la palabra subnormal con los Síndrome de Down. Se agradecería que antes de hablar piense ya que en ese momento la estarían viendo millones de personas. — Talentista (@talentista) August 18, 2020