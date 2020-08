"No quise decir eso": Toñi Moreno recula tras su sonado dardo a Mediaset sobre su futuro Ecoteuve.es 18/08/2020 - 13:05 0 Comentarios

La presentadora asegura que se expresó "fatal" y que solo quería animar a Lely Céspedes

Toñi Moreno se ha visto obligada a matizar sus palabras después de que este domingo soltara en Viva la vida un comentario que muchos entendieron como un 'palito' a Mediaset. Ocurrió en plena entrevista con Lely Céspedes, la exmujer de Ernesto Neyra.

La presentadora quiso poner un halo de luz a la delicada situación económica por la que atraviesa la invitada: "Estoy segura que esto lo está viendo mucha gente y te saldrá algo bueno. Ojalá alguien te vea y te llame para darte un trabajo porque las cosas pasan por algo".

Fue cuando Lely contestó: "Llámame tú". "¿Yo? Pero si yo me quedo en el paro en tres semanas", respondió Toñi con naturalidad, consciente de que con la llegada de Emma García a su programa y con Jesús Vázquez al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa, no tendrá programa en antena en el grupo que dirige Paolo Vasile.

Dos días después, Toñi ha querido aclarar sus palabras ante el revuelo mediático que se ha generado: "No quise decir eso porque además no es verdad. No me expresé bien. Quería decirle a Lely Céspedes que no se viniera abajo, que hasta las presentadoras tenemos una situación laboral inestables y hay que luchar cada día. Pero me expresé fatal".

