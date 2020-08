Laura Fa responde a Terelu en 'Sálvame': "Las Campos viven de vender lo que ya no son" Ecoteuve.es 17/08/2020 - 19:41 0 Comentarios

Continúa el enfrentamiento entre las colaboradoras de Mediaset

A Terelu no le ha sentado muy bien que Laura Fa se refiriera de las Campos como "gafes" después de anunciar en Sálvame que Santiago Segura estaba preparando una película con el clan que lidera María Teresa. "No sé que droga toma esta señora", dijo el cineasta.

La colaboradora de Viva la vida despreció por completo a Laura Fa, que este lunes ha querido subirse al pulpillo para responder: "Las Campos viven de vender lo que ya no son", ha dicho muy dura.

'De amiga vas sobrada e intentas manipular'', ha continuado la periodista. "Tú lo que quieres es tener cortesanos y sé que me la tienes jurada por hablar de la venta de tu casa"

"Estando cerca de Terelu no podría ejercer mi profesión porque no me sentía libre", ha proseguido Laura Fa que no quiere tener una conversación con ella aunque Carlota Corredera quisiera convencerla: "Es una persona que vale la pena en tu vida".