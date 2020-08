"Sois más viejos que la vieja política": Gállego frena a Juan Carlos Monedero Ecoteuve.es 17/08/2020 - 12:40 0 Comentarios

El fundador de Podemos dice que el partido recibe un "ataque inclemente"

La financiación de Podemos sigue centrando parte de la actualidad política de las últimas semanas con continuas informaciones sobre la supuesta caja B del partido que lidera Pablo Iglesias.

Juan Carlos Monedero ha contestado desde El programa del verano (Telecinco) atacando a la prensa y ha dicho que Podemos está más perseguido que otros partidos políticos. "Cuando eres de Podemos te pasan ocas que no te ocurren si eres de otros partidos". Esta estrategia de defensa ha chocado con el argumento de Javier Gállego, que le ha afeado que se victimicen.

"Estamos en un estado de derecho, que recurráis a Franco, que murió hace 45 años, para justificaros cuando tenéis unas investigaciones da idea de vuestro sentido de la transparencia, vosotros que veníais a regenerar a la casta política", ha dicho Gállego a Monedero.

"Atacáis al Estado de Derecho y a los medios"

"Hemos estado el tertulias hace años y decíais que veníais a cambiar la política. Ahora te escucho y sois más viejos que la vieja política: atacar al estado de derecho y a los medios, que es lo que hacían esos partidos a los que queríais regenerar", le ha reprochado.

Gállego también le ha reprochado unas declaraciones que Monedero hizo hace unos días sobre la Justicia: "Te ha preguntado Ana si crees en la Justicia y has contestado 'depende'; me encanta, te has definido. Cuando me afecta a mí no creo tanto y voy a por la justicia", ha dicho Gállego. "No puede ser que vengáis a regenerar la política, a engañar a los ciudadanos confiados de buena fe en que venís a cambiarla y cuando os afecta algo, hacer lo mismo que la vieja política".

"La única fuerza política que recibe un ataque inclemente es Podemos"

"La única fuerza política que recibe un ataque inclemente, incluso con mentiras por parte del sistema es Podemos, lo que le pasa no le ha pasado a ningún otro partido político y si yo pongo tanta vehemencia en esto que defiendo no es por Podemos, es contra la propia Democracia", ha dicho Monedero, que ha insistido en que el "Poder económico" ha puesto "toda la maquinaria en marcha para sacar a Podemos del Gobierno". "Estáis en el Gobierno", le ha recordado Gállego.