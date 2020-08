El sorprendente motivo por el que Monedero se llama Juan Carlos: "Es maravilloso" Ecoteuve.es 17/08/2020 - 12:35 0 Comentarios

Ana Terradillos descoloca al cofundador de Podemos al preguntarle por su nombre

Juan Carlos Monedero lleva días haciendo frente al terremoto que ha sacudido a Podemos después de que el juez imputada a parte de la cúpula de la formación morada por presunta financiación ilegal. Además, y aunque no esté imputado, el politólogo también está siendo investigado.

En uno de sus discursos para defender a Podemos, Monedero ha sacado a relucir el franquismo a lo que Ana Terradillos le ha interrumpido con una pregunta que le ha dejado totalmente descolocado: "¿A ti por qué te pusieron Juan Carlos?".

Lea también: Varapalo para Javier Negre: YouTube suspende el canal 'Estado de alarma' por "acoso y amenazas"

"Por un tío que había que se llamaba así", ha respondido él a lo que ella ha sacado a la luz el verdadero motivo: "Es que me lo han contado, que tu padre te puso Juan Carlos por Juan Carlos I, es maravilloso".

Monedero, algo cortado, no desmintió la información de la presentadora de El programa de verano y respondió con un irónico "no me consta" para después confirmarlo entre risas: "Muy bien, veis como Ana tiene contactos en la CIA...". "A veces las cosas son más sencillas que contactar con la CIA, amigo mío", ha rematado la periodista.

Lea también: Encontronazo entre Ana Terradillos y Juan Carlos Monedero: "El que estás señalado eres tú"