Critican a Carlota Corredera por decir que Lola Flores era "gitana"

El programa 'Hormigas blancas' repasó la vida de La Faraona en Telecinco

Hormigas blancas abordó este domingo la vida de Lola Flores, una de las artistas españolas más reconocidas de todos los tiempos. El programa de Telecinco repasó su trayectoria personal y profesional y lo debatió con un grupo de colaboradores.

En un momento dado, Carlota Corredera se refirió a Lola Flores como "gitana" y eso desató un aluvión de críticas en las redes sociales porque la Faraona no lo era, aunque habitualmente se piense que sí.

Resulta que Lola Flores solo era gitana por parte de su madre, que a su vez era gitana por solo uno de sus progenitores. Los espectadores, que sí conocían este detalle, se echaron encima de Corredera.

Lydia Lozano arrojó algo de luz en un momento del debate. "Lola Flores no era gitana, era cuarterona. Tiene parte de sangre gitana. Ella lo decía: no soy gitana, ya me gustaría", opinó la colaboradora. Esta aportación de Lydia Lozano tampoco convenció a muchos, que recordaron que La Faraona solo era gitana por parte de su abuelo materno: "Me estoy poniendo negra. Lydia dirá lo que quiera pero Lola Flores solo tenía de gitana a su abuelo materno. Así que ni cuarterona ni nada", dijo un usuario de Twitter.