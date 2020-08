"No veo saturación": un médico niega en TVE el colapso sanitario por el coronavirus Ecoteuve.es 17/08/2020 - 9:03 0 Comentarios

El doctor Luis de Benito se muestra mucho menos alarmista por los datos actuales

"Hay una situación de alerta pero no hay alarma", dijo en 'La mañana' de La 1

"En primavera sí que era necesario que los medios hubieran hablado de saturación"

El doctor Luis de Benito dejó sin palabras a Mamen Asencio, presentadora de La mañana de La 1 durante este mes de agosto, cuando dio su opinión sobre la situación de los contagios por coronavirus en España. La presentadora le quiso preguntar por el alto número de infectados pero lo que no esperaba es que el médico mostrase una opinión mucho menos alarmista y también crítica.

Asencio preguntó, en primer lugar, por una posible segunda ola y la saturación de algunos hospitales, que habrían dejado espacio ante una llegada masiva de contagiados por Covid-19: "Pues no, yo no sé a qué hospitales preguntáis. Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero la semana pasada en el hospital de El Escorial no había nadie, ayer había tres y tenemos unas 120 camas. Es decir, no me parece un porcentaje de saturación".

La periodista le recordó que el Hospital 12 de octubre había cancelado algunas operaciones programadas ante el repunte de casos por coronavirus. "Ayer la Comunidad de Madrid decía que había 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas...", puso sobre la mesa Luis de Benito, que también habló de que las cifras son confusas.

"Hay una confusión en que están aumentando los números de Covid. No es verdad, están aumentando, pero no los pacientes con patología Covid, que es la que vimos en primavera cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo un repunte porque estamos haciendo muchas más PCR", argumentó.



Mamen Asencio preguntó al doctor por la situación de su centro, en El Escorial, y quiso saber si el personal estaba de regreso ante esta supuesta segunda ola. "Están de vacaciones, como las autoridades, como el Gobierno. Alarma no hay, hay una situación de alerta pero no hay alarma", dijo. "Los pacientes estamos por verlos, porque aún no los hemos visto al menos como en primavera".

Sobre la vacuna, Luis de Benito también se mostró crítico. "Si se está contagiando tanta gente, para qué va a ser falta vacuna si ya todo el mundo lo ha pasado", apuntó. "Hay que vacunarse contra el miedo, porque la alarma social que se está generando con esto nos deja a los médicos perplejos".

"Los médicos, por lo menos con los que yo trato, tienen muy claro que hay una maniobra para confinar a la gente en septiembre haciendo ver que hemos sido muy irresponsables en verano. Además nos viene bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud, que están cerrados. Estratégicamente muy bien, pero desde el punto de vista médico pensamos que hay poca chicha", dijo el médico.

"En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación", criticó el médico. "Antes había una pandemia y no hablabais de ella, y ahora que no la hay habláis de ella a todas horas", espetó.