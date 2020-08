Zasca de Segura a 'Sálvame' por la falsa exclusiva de trabajar con las Campos: "Qué drogas consume" Ecoteuve.es 11:00 - 16/08/2020 0 Comentarios

Santiago Segura, enfadado por la mentira difundida en TV por Laura Fa

El exitoso director y actor Santiago Segura ha desmentido en el programa Viva la vida ante Toñi Moreno que vaya a hacer una película sobre el clan de las Campos y le ha enviado un mensaje a la colaboradora de Sálvame Laura Fa, que fue quien dio la falsa exclusiva y se encargó de extender el rumor que ha generado que hasta Terelu Campos raje contra Santiago: "Tengo un nivel. Almodóvar o Amenábar, los cojones para Santiago".

Recordemos que esta semana en Sálvame, la tertuliana Laura Fa aseguró en el programa de Telecinco que María Teresa Campos, Carmen Borrego y Terelu Campos iban a rodar una película con Santiago Segura, algo ya desmentido por la propia matriarca del clan casi al instante.

Aprovechando que este sábado, 15 de agosto, el director acudió al plató de Viva la vida para promocionar su último estreno, Padre no hay más que uno 2, aclaró el rumor en directo en el plató.

Junto a Terelu y Carmen Borrego, Segura ha negado esta información, calificándola de "simpática, colorista y, a la vez, surrealista", y, de paso, se ha mostrado enfadado con la colaboradora de Mediaset Laura Fa, quien la difundiera como primicia en Sálvame.

"No sé qué drogas consume Laura Fa"

"Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué tipo de drogas consume Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar y yo encantado, pero no".

Ya más calmado, el actor de la mítica El día de la bestia ha insistido en que Laura Fa debería haberle llamado antes de soltarlo en televisión: "En vez de decir eso, pues puede llamar uno por uno a los interesados y que le cuenten. Primero lo suelta y luego ya ve. Además, no soy un señor ermitaño, no soy inaccesible".

Carmen Borrego, sin embargo, y pese a la rajada de su hermana Terelu, ha confesado que hace unos dos años se tomó un café con Santiago para proponerle hacer una película sobre el clan Campos, a raíz del docurreality que emitía Telecinco sobre el día a día de María Teresa y sus hijas.

Ha sido entonces cuando Segura ha preguntado a Borrego si en algún momento pudo hablarle a Laura Fa sobre esa conversación ya lejana y ésta negó hasta conocerla: "Yo a esa señora no la conozco, nunca he coincidido con ella", ha declarado Borrego.