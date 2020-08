Terelu amenaza con dejar 'Viva la vida': "Almodóvar o Amenábar... Los cojones para Santiago Segura" Ecoteuve.es 10:18 - 16/08/2020 0 Comentarios

La tertuliana, enfadada porque han emitido su rajada contra Santiago Segura

A Terelu Campos se le ha subido a la cabeza el pequeño cameo que tuvo en la serie Paquita Salas y ha amenazado a Toñi Moreno con abandonar su trabajo en Viva la vida cuando el programa ha emitido cómo critica a Santiago Segura a sus espaldas: "Yo he trabajado con Los Javis y tengo ya un nivel, si me llaman Almodóvar o Amenábar... No voy a hacer algo con Santiago".

Y es que la hija de María Teresa Campos cree que su caché o nivel de interpretación actoral ha aumentado por esos minutos en la serie sobre la mánager de famosos más irreverente, por lo que se pilló un cabreo en el programa cuando se desvelaron sus declaraciones, y hasta salpicó a su hermana Carmen Borrego.

Lea también: "¿Queréis que haga de puta?": María Teresa Campos, a Los Javis

Así, la hija mayor de la Campos ha dejado patente que no confía en nadie de Viva la vida por la jugarreta -a su juicio- del subdirector del programa de revelar qué es lo que piensa realmente del popular director de cine y actor.

"Tengo un nivel... los cojones para Santiago"

"Perdóname, yo he trabajado con Los Javis y tengo ya un nivel, en todo caso si me llaman Almodóvar o Amenábar... No voy a hacer algo con Santiago para que meta a mi familia, ¿Qué me quiere poner a mí, de Pretty Woman? Los cojones para Santiago, de verdad", confesó Terelu en la conversación con el equipo del programa vespertino de Telecinco.

"Me parece una traición", ha opinado Terelu al comprobar que Viva la vida estaba emitiendo en directo su conversación telefónica. Una "traición" que hacaldeado aún más el ambiente que rodea a Terelu, ya tenso previamente.

Amenaza con abandonar el puesto

"Te digo una cosa, Toñi. Yo me fui de un programa, y me puedo ir de otro tan tranquilamente", ha amenazado en directo la colaboradora a la gaditana. "Tampoco te pongas así, mujer", le ha dicho su propia hermana para calmar los ánimos.

"No pienso coger el teléfono a nadie de este programa"

"Espero que el subdirector también haya pillado a Santiago Segura, pero a lo mejor no es capaz de ponerlo", ha declarado Terelu en tono nada conciliador.

"A partir de hoy no pienso coger el teléfono a ningún miembro de este programa", ha zanjado su hermana Carmen Borrego, que ha acabado por contagiarse de la desconfianza de su hermana.