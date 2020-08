Matamoros, a Makoke en 'Viva la vida': "No sé que droga habrás tomado en Marbella" Ecoteuve.es 11:28 - 16/08/2020 0 Comentarios

Fuertes acusaciones en directo de la expareja Matamoros-Makoke

Las últimas declaraciones de Kiko Matamoros en una revista asegurando que su ex mujer y madre de su hija Anita le había "desplumado" han provocado que Makoke estalle y ambos protagonicen una nueva discusión en Viva la vida, y es que la ex pareja no está en el mejor momento de su relación y las acusaciones cruzadas son muy duras, con insinuaciones sobre estupefacientes.

El colaborador, desde el hospital en el que continúa ingresado, aseguraba que Makoke le había desplumado y que "se sienta en un plató de televisión para hablar de su hija y cobrar 500 míseros euros".

La cosa no quedó ahí y el tertuliano asestó la estocada final a su ex con las siguientes declaraciones antes de finiquitar la llamada: "No sé que droga te habrás metido en Marbella, pero no tienes nada que contar sobre mí". Y es que ayer la conversación en el programa de Toñi Moreno parecía ir sobre los estupefacientes, ya que Santiago Segura también enfadado hizo las siguientes declaraciones sobre una falsa exclusiva de Laura Fa: "No sé qué drogas consume".

Makoke ha contraatacado a las declaraciones de "desplume" y ha asegurado sentir asco, ya no solo por las palabras que le ha dedicado a ella su ex, sino por lo que ha comentado de sus compañeras de Sálvame.

Kiko Matamoros ha entrado entonces en directo por teléfono en Viva la vida y se ha liado con faltas de respeto continuas por parte de ambos tertulianos.

Quedarse con todo

Kiko ha explicado de nuevo que Makoke ha intentado quedarse con todo tras su separación: muebles, inmuebles... y que durante años él ha estado manteniendo a la familia, incluido a Javier Tudela (hijo de Makoke de una relación anterior), porque lo que Makoke aportaba a la economía doméstica "no llegaba ni al 5%".

"No sé qué droga te habrás metido en Marbella"

La ex azafata del Telecupón, tras asegurar que no puede hablar del tema económico porque se encuentra en manos de los Juzgados, ha protagonizado una espantada de plató, pero ha acabado soltando esto: "Eres un mentiroso, no paras de mentir, como yo hable... qué suerte tienes de que yo no pueda hablar".

Kiko contraatacaba: "No sé que droga te habrás metido en Marbella, pero no tienes nada que contar sobre mí".