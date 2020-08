Marge Simpson responde a la asesora del presidente Donald Trump Ecoteuve.es 13:25 - 15/08/2020 0 Comentarios

Polémica por unas declaraciones de la asesora del presidente sobre Marge y una demócrata

Los creadores de Los Simpson han creado un pequeño clip de vídeo en el que Marge Simpson responde a la última polémica de la campaña del presidente y magnate Donald Trump, sobre la voz del personaje amarillo.

Marge Simpson, a pesar de ser un dibujo animado, ha podido responder a la asesora de Donald Trump que ha comparado su voz con la de Kamala Harris, la mujer mulata elegida por el demócrata Joe Biden como aspirante a la vicepresidencia del país.

Jenna Ellis, asesora legal de Trump, publicó este miércoles un tuit comparando la voz de la candidata del partido demócrata con la del personaje de Matt Groening. "Kamala suena como Marge Simpson", dijo Ellis, provocando críticas y apoyos de manera viral por la comparación.

Kamala sounds like Marge Simpson. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) August 12, 2020

Los creadores de la longeva serie de Fox -cadena adquirida por Disney-, han creado un pequeño vídeo en el que Marge, con la voz de su dobladora, Julie Kavner, responde a la asesora por la polémica.

Batalla dialéctica entre la asesora y un dibujo

"Normalmente no me meto en temas de política, pero Jenna Ellis, asesora del presidente, ha dicho que Kamala Harris suena como yo", comienza diciendo, para agregar: "Lisa dice que no lo ha dicho como un piropo. Si es así, como una ama de casa común de los suburbios, empiezo a sentir que me están faltando un poco al respeto. Le enseño a mis hijos a no insultar, Jenna. Iba a decir que estoy enojada, pero tengo miedo de que me silencien", ha zanjado.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

La respuesta de Marge ha sido contestada por su destinataria, Jenna Ellis: "Marge probablemente va a votar a los demócratas... por correo". En otro mensaje, la asesora del presidente republicano ha continuado aprovechando la ola para criticar a sus adversarios: "Marge Simpson está de moda y los liberales están indignados y protegiendo a gritos... a Marge. Probablemente, porque el terrible historial de Kamala habla por sí solo y es indefendible. ¡Pero gran elección, Joe! Lo siento, Marge", ha escrito.