Gianmarco Onestini, Yurena y José Antonio Avilés, a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Continúan los nombres de famosos a cuentagotas para las cenas VIP

Tras saberse que Fani Carbajo, Miguel Frigenti, Amador Mohedano e Irene Rosales protagonizarán nuevas entregas del Ven a cenar conmigo VIP, ahora saltan los rumores con Gianmarco (ex de Adara Molinero); Yurena (No cambié) o el polémico colaborador acusado de mentiras José Antonio Avilés.

Esto supone el regreso del formato de Cuatro, tras paralizarse las grabaciones en abril y pasar el verano con reposiciones por la pandemia del SARS-CoV-2.

Y es que según el portal Vertele en exclusiva, las grabaciones con Fani, Frigenti, Rosales y Mohedano no son las únicas del programa, sino que Mediaset prepara varias cenas VIP más con personajes muy variopintos y heterogéneos.

José Antonio Avilés, Yurena, Gianmarco...

Estos VIP serían, al parecer, el colaborador de Viva la Vida y ex Supervivientes 2020 José Antonio Avilés, acusado de mentiras; Gianmarco Onestini -ahora cantante-, ex de Adara Molinero y ganador de El tiempo de descuento; y Yurena Seisdedos -antes, Tamara-, quien fuera famosa hace años por su canción No cambié, son algunos de los nombres VIP que se barajan para nuevas ediciones del programa gastro.