El torero Cayetano Rivera, nuevo defensor de Íker Jiménez ante las críticas por dar voz a negacionistas

La pareja de presentadores de Cuarto Milenio y Cayetano Rivera parecen tener muy buena sintonía y complicidad, ya que el torero no ha dudado en salir a defenderlos de los negacionistas o plandémicos del coronavirus que lo acusan de disidencia controlada.

Gente a la que, recordemos, ellos mismos dieron voz en Milenio Live al invitar a los 'Médicos por la verdad' o a Campoy, de Discovery Salud: invitados que, de manera irresponsable, negaban ante una audiencia de miles de personas la existencia del SARS-CoV-2 basándose en conspiraciones y pseudociencias.

Lea también: Antonio Maestre vuelve al ataque contra Iker Jiménez: "Ha alimentado muchas de las conspiraciones fascistas"

Además de estar ligados a fomentar el consumo de tóxicos prohibidos como el MMS o ser negacionistas de otras enfermedades como el SIDA e incluso recomendar barbaridades como negarse a tomar quimioterapia. Por esto, también están ahora los que los critican por haber entrevistado en sus espacios de Youtube a estos conspiranoicos sobre el nuevo coronavirus.

Por dar voz a estos pseudocientíficos de un lado y los propios conspiranoicos de otro, a los capitanes de la Nave del misterio les están lloviendo palos tanto de sus seguidores más adictos a lo paranormal y misteriosos como de aquella gente que los critica por permitir la difusión ante una amplia audiencia de mensajes pseudocientíficos tan peligrosos en un medio de comunicación con gran visibilidad, y es que no pusieron en cuarentena ni establecieron un cordón sanitario ante esas opiniones no basadas en evidencia científica.

Ante estos aluviones de críticas de telespectadores de un lado y otro que se les han vuelto en su contra, les ha salido un defensor muy mediático: el torero Cayetano Rivera, hermano de Fran Rivera, colaborador de Espejo Público y Estado de Alarma, el canal de Youtube de Javier Negre donde famosos como Quique San Francisco o José Manuel Soto opinan sobre el SARS-CoV-2.

Estimados amigos que creen en la #Plandemia.

Como ven he intentado dialogar y argumentar con muchos de ustedes. Compruebo a mi pesar que no hay posible diálogo. Lo siento mucho. Siempre he sido defensor de una mente abierta y crítica con todo. En este asunto he tenido pruebas...