"Tened el culo limpio antes de acusarme": Marta López estalla contra sus compañeros de 'Sálvame' Ecoteuve.es 14/08/2020 - 17:29 0 Comentarios

La tertuliana se enfrenta a sus imágenes saltándose las normas de seguridad

Marta López ha regresado al plató de Sálvame un día después de que la colaboradora fuera vapuleada por sus compañeros tras publicar varios vídeos en redes sociales en los que aparecía saltándose las principales normas de seguridad frente a la pandemia del coronavirus.

"Sé que la gente lo está pasando mal, yo la primera porque tengo enfermo a mi padre, tengo tres hijos y suelo tener cuidado", empezó diciendo antes de avanzar que iba a "dar la cara" y "pedir disculpas si tenía que hacerlo". En ese momento, Nuria Marín destacó que a pesar de estar al aire libre, en las imágenes aparece pegando su cara a la de sus amigas e incluso dándole besos a algunas de ellas. "Es que yo estoy durmiendo con esas chicas, en la misma cama y en la misma habitación", trató de justificarse la madrileña.

"Las imágenes son en un restaurante, no estábamos en la pista. Era el restaurante, en un espacio acotado donde podíamos entrar doce personas y estábamos ocho. Respetamos la distancia entre los siguientes que teníamos al lado, que por cierto, estaba Froilán", desveló López, que ha prometido que al entrar les tomaron la temperatura y les informaron de las normas que tenían que cumplir.

Marta López estalla tras ser vapuleada en Sálvame

Marta López ha reconocido entonces que "por la situación que está viviendo el país, esas imágenes sobraban", ya que "pueden herir las sensibilidades". Acto seguido, ha respondido a las duras palabras que le dedicaron algunos de sus compañeros, como Rafa Mora, que calificó a ella y a Makoke como "sinvergüenzas". "Se pasó un poco, lo demás lo entiendo, porque probablemente lo he hecho mal", señalaba. "Me han llamado hasta asesina por ahí", se ha quejado.

"Y Rafa diciendo que me prohiban la entrada en Telecinco... Jamás os pondría en peligro a ninguno, me hago las pruebas antes de entrar como me las hice ahora". "A algunos compañeros les digo que deberían tener el culo limpio antes de acusarme", ha concluido la colaboradora de Telecinco muy enfadada.