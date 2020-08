El impactante testimonio de una enfermera en Cuatro tras contagiarse de coronavirus Ecoteuve.es 14/08/2020 - 13:09 0 Comentarios

Le ha costado hasta recuperar el habla y ha perdido comprensión lectora

Raquel Cansino, enfermera de tan solo 32 años que sufrió la COVID-19, se ha sincerado en Cuatro al día sobre las secuelas que le han quedado a pesar de su juventud y pide responsabilidad a los insolidarios para evitar más rebrotes.

Una sanitaria de un hospital malagueño ha declarado este jueves en Cuatro al día cuáles son las secuelas que le ha dejado el SARS-CoV-2 tras haber sufrido la COVID-19 el pasado abril.

La enfermera ha pedido a los jóvenes que piensan que a ellos no les va a afectar o que van a ser asintomáticos que reconsideren eso, porque a ella con tan sólo 32 años le ha afectado, y bastante, dejándole secuelas.

Dificultad en el habla

Tras pasar la enfermedad del nuevo coronavirus, se reincorporó a trabajar en el mes de mayo: "A los dos días amanecí con dificultad en el habla y pérdida de fuerza en la mano derecha. He tenido que estar ingresada en dos ocasiones, porque tengo distintas secuelas", ha detallado.

Ahora, ha reconocido haber recuperado "bastante el habla" y, asimismo, ha confesado que se traba al articular palabras cuando está muy cansada, al final del día.

"No escribo, no leo, tengo olvidos..."

No obstante, no es la única secuela que le ha dejado el virus: "No escribo y tengo olvidos de cosas rutinarias. Tampoco tengo comprensión lectora, que es bastante deficiente".

Ahora está de baja laboral y ha asegurado que está siendo seguida por el departamento de neurología de un hospital andaluz: "Me han hecho muchas pruebas y están viendo que los coronavirus están dando secuelas de este tipo en la cabeza. Tengo tres lesiones inflamatorias y parece que están asociadas a las secuelas del COVID-19". Además, la enfermera ha explicado que le han hecho pruebas para ver si había enfermedades previas al COVID-19 que fueran causantes de esas secuelas, pero han quedado descartadas, por lo que el culpable es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Por último, la sanitaria ha recordado la responsabilidad necesaria y el trabajo de sanitarios: "Les diría que hay que protegerse. Están saliendo muchos casos de jóvenes sin patologías previas que han enfermado y que tienen secuelas graves. Tampoco sabemos cuánto lo pueden propagar y ya no es por ellos, es por su familia, abuelos... Les debemos a los sanitarios tener mucha conciencia y protegernos, nos hemos estado dejando la piel".