"Nunca has sido camarero": Ana Morgade 'atiza' a Xavi Hernández tras sus polémicas palabras Ecoteuve.es 14/08/2020 - 12:04 0 Comentarios

La humorista reflexiona sobre la queja del exfutbolista del F.C. Barcelona

Xavi Hernández se colocó este jueves en el objetivo de todas las críticas por unas declaraciones sobre los camareros que fueron sacadas de madre en redes sociales. El excentrocampista del F.C. Barcelona recibió un aluvión de palos al pedir que sea igual de inadmisible que se insulte a un camarero que a un jugador de fútbol.

"El fútbol es de los únicos deportes -y trabajos- donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo...", aseguró el catalán en unas palabras, a priori sensatas, que se le han terminado volviendo en contra.

Hernández respondía así a la pregunta de una entrevista en ElPaís sobre si aún existe machismo en el fútbol: "No podemos admitir el racismo, ni el machismo, ni ningún otro tipo violencia, hay que erradicarlos parando los partidos automáticamente. El árbitro es el primero que tendría que decir: 'Aquí no se juega porque no se dan las condiciones...", defendió el ahora entrenador.

Ana Morgade carga contra Xavi Hernández

Xavi Hernández recibió un baño de críticas y el gran rapapolvo de Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones. El periodista no ha sido el rostro público que ha cargado contra el catalán. Ana Morgade, presentadora de Yu: no te pierdas nada ha atizado también al entrenador, mandándole un mensaje a través de las redes sociales.

"Xavi, cari, creo que nunca has sido camarero. A mí me han llamado de todo desde fuera de la barra por cerrar a mi hora, por no invitar, por poner la cantidad de alcohol que toca... Y como cómica no te cuento. Y como teleoperadora, FUA. Xavi, cari, que te entiendo... Pero ¡Xavi cari!", empezó escribiendo la humorista en su cuenta personal de Twitter.

"Creo que es horrible que alguien de cara al público (o personaje público, como es este caso) reciba odio gratuito y atroz. Creo que tiene que ver con que hemos perdido la capacidad de ver al otro como un ser humano, y no como un objetivo o un obstáculo. Creo también que tendemos a pensar que nuestros problemas no son sociales y comunes. Que nos pasa solo a nosotros en particular, y que eso no ayuda a encontrar una solución social, nos quita perspectiva...", ha reflexionado.