Tamara Gorro, desesperada, pide ayuda por su adicción: "Dependencia y muerte" 14/08/2020

La ex tronista, adicta al tabaco, no puede más con su vicio y pide ayuda

Tamara Gorro, quien fuera colaboradora de Telecinco, ha cambiado de aires y con ello, quería también cambiar a hábitos más saludables y dejar atrás una adicción que la persigue desde hace tiempo y de la que no se desprende. Por eso, ha pedido ayuda a sus seguidores.

Gorro, que se ha mudado a Madrid tras varios años en Valencia por la salida del Valencia de su pareja, Ezequiel Garay, ha confesado que quiere librarse del vicio del tabaco.

Así, la que fuera tronista de MYHYV, ahora reconvertida en influencer de lifestyle y mamá, ha compartido una imagen en Instagram en la que aparece posando fumando un cigarrillo, tapada por el humo.

"¿UNA FOTO BONITA? Todo lo contrario. Creo que para pedir ayuda, primero uno tiene que darse cuenta de que tiene un problema. Hace tres semanas, fui consciente del mío. La adicción al tabaco. El deseo de dejarlo ha ido creciendo cada vez más, hasta tal punto de enfadarme conmigo misma, pero ahí sigo con ese cigarro que me da asco", ha confesado en la red social la madrileña.

Además, ha desvelado que no fue nada sencillo enfrentarse a su adicción por primera vez, y que en un primer momento, el miedo la paralizó en cuanto a intentar abandonar el pitillo.

"Y me pregunto muchas veces a lo largo de estos días: ¿Si tanto asco te da, por qué no lo dejas? La respuesta fue la FÁCIL y ERRÓNEA: 'No soy capaz'. Ahora, he encontrado la verdadera... MIEDO. Qué pasará, qué me encontraré, dejaré de ser yo, lo pasaré mal... Sin embargo, me he escuchado y sobre todo, ayudado, me he recordado que el miedo paraliza y por eso no me dejaba avanzar, me quedaba en el sitio de confort, fumando", ha proseguido la ex viceversa.

Gorro ha afirmado que ha superado esa fase y que está en esa etapa de "tomar la decisión de cuándo" y "pedir ayuda".

"Adicción, dependencia, muerte"

"La palabra adicción conlleva muchas consecuencias. El tabaco, a la dependencia y muerte. Yo he decidido seguir enganchada a la vida sin depender de nada ni nadie. Gracias por la inmensidad de comentarios que estoy recibiendo (por stories) ayudándome. Me están sirviendo de mucho. Ya os contaré cuando tome la decisión, porque os aseguro que será más pronto que tarde. ¡OS AMO!", ha finalizado la ex colaboradora, que con el post ya ha conseguido miles de likes en muy poco tiempo, volviéndose viral.