El duro rapapolvo de Josep Pedrerol a Xavi Hernández: "No estás en este mundo" Ecoteuve.es 14/08/2020 - 9:04

El presentador de 'El Chiringuito' retrata al exfutbolista del F.C. Barcelona

El Chiringuito de Jugones se hizo eco este jueves de las polémicas declaraciones realizadas por Xavi Hernández y que a lo largo del día fueron criticadas con fuerza a través de las redes sociales. Josep Pedrerol se mostró muy duro con el exfutbolista del F.C. Barcelona, a quién acusó de "no estar en este mundo".

"El fútbol es de los únicos deportes -y trabajos- donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo...", aseguró el catalán en unas palabras, a priori sensatas, que se le han terminado volviendo en contra.

Hernández respondía así a la pregunta de una entrevista en ElPaís sobre si aún existe machismo en el fútbol: "No podemos admitir el racismo, ni el machismo, ni ningún otro tipo violencia, hay que erradicarlos parando los partidos automáticamente. El árbitro es el primero que tendría que decir: 'Aquí no se juega porque no se dan las condiciones...", defendió el ahora entrenador.

El duro rapapolvo de Josep Pedrerol a Xavi Hernández

Tras escuchar sus declaraciones, Pedrerol y los tertulianos de El Chiringuito se mostraron muy duros con el que para muchos ha sido mejor jugador español de la historia. "Si se preocupara tanto de los derechos humanos de Catar, como de lo que insultan o dejan de insultar en un campo de fútbol...", afirmó Juanma Rodríguez, votante confeso de Vox. "¿Tantos insultos recibe un futbolista?", se preguntaba entonces el presentador.

"Él no ha recibido prácticamente insultos y se insulta mucho menos que antes porque está sancionado. Igual que a nosotros, que nos pueden insultar en redes sociales. ¿Él se puede quejar? Si llegas a un restaurante y te dan una mesa privilegiada, si tienes más pasta que nadie, que hables tú de los camareros... Además, en este momento, no estás en el mundo", empezó atizando Pedrerol.

"Es como si insultaran a un camarero dice. ¿Tú sabes lo que tiene que aguantar un camarero, que va con la bandeja o esta en la barra, lo que nos tiene que aguantar, lo que tienen que soportar... ¿Cómo se te ocurre hablar de un camarero con esa ligereza? Que tú vas a un privado cuando llegas, a un reservado... Hay cosas de verdad que no entiendo, no entiendo cómo está tan mal aconsejado. Pero que la gente lo apoye, ¿eh?", se quejaba el periodista catalán.

"No des lecciones cuando defiendes a Catar"

Por otro lado, Pedrerol criticó que Xavi dijera que se ve entrenando al Barça "con gente válida, gente de mi cuerda". "¿Qué significa gente de mi cuerda?", se preguntó de nuevo el presentador.

"Yo en este programa no os elijo porque seáis de mi cuerda, sino porque sois los mejores. Habrá gente con la que me lleve mejor, peor, algunos sois de izquierdas, de derechas, gente que ni piense en política... Me da absolutamente lo mismo, sois buenos. No, aquí dice gente de mi cuerda. ¿Cuerda ideológica? ¿Cuerda política? ¿Cuerda futbolística?", planteó Josep mientras algunos colaboradores señalaban que se refería a su visión sobre el estilo de juego que debe tener un club como el Barça.

"Dar lecciones estando en Catar y diciendo que no es un régimen y que lo que se dice de Catar no es real... Hay cosas que uf, difícil", comentó el periodista antes de que Juanma Rodríguez dijera que Xavi "se cree Guardiola sin serlo". "Yo creo que sí", coincidió Pedrerol.