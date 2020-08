"Cuidado con tus palabras": la dura respuesta de Anabel Pantoja a los ataques machistas de Kiko Matamoros Ecoteuve.es 13/08/2020 - 19:54 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' dice que solo sirve "para comer y ver Instagram"

Anabel Pantoja ha reaparecido este jueves en Sálvame, donde ha escuchado las duras palabras que le ha dedicado Kiko Matamoros a través de una entrevista en una famosa revista. La tertuliana se ha indignado ante los comentarios machistas y clasistas que el colaborador, aun hospitalizado, vertió sobre ella.

"El problema de Anabel Pantoja es la falta de formación. El otro día la vi hablar del Rey y Kiko Jiménez parecía Séneca a su lado. La audiencia se merece algo de respeto y, por tanto, su silencio. ¿Cómo va a hablar esa señora del Rey? Estoy indignado con que gente con un nivel totalmente nulo le cuente mi vida a nadie. Ni la saben ni la entienden. Que se queden en Maluma y en los culos gordos de Instagram", aseguró Matamoros en Lecturas llamando a Pantoja "la sucesora de la peor Belén Esteban".

"Es una criatura obscena", criticó. "Su mayor virtud es deglutir cantidades ingentes de comida y atender a las redes sociales en plató. Es un fenómeno social con un reconocimiento impropio por su escandalosa falta de formación y su gracia para amantes de la caspa", sentenció Kiko Matamoros en unas lamentables palabras hacia su compañera.

La respuesta de Anabel a los ataques machistas de Kiko

"Respeto la opinión de cada compañero, aunque algunas me gusten más o algunas me gusten menos. Yo lo paso muy mal, mis compañeros lo saben, con el tema de la comida. Yo recuerdo que su pareja había tenido trastornos y yo los he tenido al contrario", desveló la colaboradora, muy afectada.

"Yo si tengo un problema, y en vez de que se me cierre el estómago, me da por comer. Como en este momento, que se me está abriendo tras ver las palabras de este señor. Yo desde aquí lo único que le deseo es que tenga muchísima salud para que disfrute de esta época tan bonita que está teniendo con su pareja", empezó diciendo.

"Yo hago la mía dignamente y me gano la vida como puedo. Todos nos buscamos la vida. Y yo creo que no hago ningún delito por enseñar mi grandioso culo, ese grandioso culo que tienen la mayoría de las personas que tiene trastornos alimenticios. Así que ten cuidadito con tus palabras, haz tu camino y haz tus exclusivas hablando de tu exmujer o tus hijos, que yo me quedo en Canarias, comiendo chocolate y enseñando mi culito", sentenció en un aplaudido zasca al tertuliano.