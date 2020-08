"¡Sinvergüenzas!": el vapuleo de 'Sálvame' a Marta López y Makoke por saltarse las normas ante el coronavirus Ecoteuve.es 13/08/2020 - 18:51 0 Comentarios

Las tertulianas se fueron de fiesta y publicaron vídeos en actitud irresponsable

Sálvame ha denunciado este jueves públicamente la nefasta actitud que ha tenido una de las colaboradoras del programa: Marta López. El programa ha condenado una serie de vídeos publicados anoche por la madrileña en los que la tertuliana, acompañada de otros rostros de la cadena como Makoke o Raquel Lozano (GH16, GH DÚO), salía de fiesta en Marbella, saltándose todas las normas de seguridad frente al coronavirus.

"No queremos dar ejemplo de nada, venimos a trabajar y nos sometemos a pruebas continuamente para poder estar aquí dando la cara ante todos ustedes. A mí me gustaría decir, aunque Marta López sea mi amiga, que con la que está cayendo, esto me parece de vergüenza. Están diciendo en los telediarios que cuidado, que se pongan la mascarilla, que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales", empezó diciendo Kiko Hernández.

"Y se van de fiesta, pegándose la carita uno con otro y publicarlo encima en redes sociales. ¡Me parece de vergüenza! ¡Me parece no estar en este mundo! Me parece no preocuparse por el resto de la gente que lo está pasando mal en casa y que tiene miedo. ¡Mascarillas!", lamentó Kiko Hernández antes de que, uno a uno, el resto de colaboradores, se uniera al rapapolvo.

Víctor Sandoval, que perdió a sus dos padres durante la pandemia, se mostró muy indignado. "No es tan difícil llevar la mascarilla. Espero que os hagan la prueba antes de entrar aquí, o vais a un sitio y pagas para que te la hagan, porque habéis estado en todo el meollo. ¡En todo el foco del contagio! Una de vosotras va a caer y no soy gafe", sentenció el tertuliano antes de que Rafa Mora condenara duramente el comportamiento de las colaboradoras.

"Sois unas irresponsables. Se os tendría que prohibir la entrada a Telecinco. Con gente así no se puede trabajar. Murieron 40.000 personas y mucha gente sigue afectada, sufriendo por lo que estamos viviendo. Cuando vais a puntos calientes, deberíais tener muchísimo cuidado. Si no lo tenéis, que sois una sinvergüenzas, no lo publiquéis", soltó encendido el valenciano.