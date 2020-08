Oriana Marzoli aclara el escatológico titular de Iván González: "Es importante mantener la magia" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 17:12 0 Comentarios

Su pareja asegura que cada vez que ella va al baño se tiene que salir al balcón

Oriana Marzoli e Iván González dejaron a anonadados a su legión de seguidores después de confesar un detalle íntimo de la convivencia en el estreno de su canal en Mtmad. En concreto, él sacó a la luz que cada vez que ella tiene que ir al baño, se tiene que ir a balcón y esperar que termine de hacer sus necesidades

Precisamente, el titular que escogió Lecturas -"cuando hace caca yo me tengo que ir al balcón"- para encabezar la noticia tuvo un gran impacto hasta el punto que se hizo viral en las redes sociales.

Pues bien, este jueves, la chilena ha querido aclarar las cosas visitando el plató de Ya es mediodía, donde también colabora su chico, con el que vive "un momento de amor".

"Me da mucho palo porque es que parezco... Es que joe. Cuando voy al baño me da vergüenza y necesito que Iván se vaya lejos o le tenga que avisar porque no puedo", ha asegurado ella. "Es una situación incómoda", se ha quedado él a lo que Oriana lo tiene claro: "Para mí es importante mantener la magia".

