Un presentador de TV3 la lía en Twitter: "Si vives en Cataluña y no hablas catalán, o eres tonto o mala persona" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 16:24 0 Comentarios

Jair Domínguez incendia las redes con un comentario sobre la lengua catalana

Jair Domínguez, uno de los rostros más conocidos de TV3 por ser presentador de Està Passant, ha desatado la polémica por un comentario realizado en su perfil de Twitter sobre aquellas personas que viven en Cataluña, pero que no hablan el catalán.

El mensaje dice textualmente lo siguiente: "El único debate, entiendo, es que si vives en Cataluña y no hablas catalán bien eres tonto o bien mala persona". El tuit, escrito el martes 11, tiene miles de impresiones.

Lea también: Jimmy Giménez-Arnau desvela la escandalosa alianza de Juan Carlos I con un famoso tenista para sus aventuras íntimas

El también escritor se mofaba del mensaje de una madre que no encontró colegio para su hijo en español. "Me fui de Cataluña hace casi 9 años con mi niño de 3. El ambiente era irrespirable para mí. Me sentí muy sola en mi lucha porque mi hijo pudiera tener educación en español (...) Decidí criar a mi hijo en libertad en Madrid".

Jair Domínguez tiene un perfil muy radical a la hora de opinar sobre el separatismo catalán. De hecho, en 2018 aseguró que "habrá muertos y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia. Pero nos han llevado al límite y ahora por fin sabemos que la república no se construye con lacitos y manifiestos, sino con sangre y fuego". También instó a sus seguidores a tirar "un barreño de mierda en la cabeza" a Inés Arrimadas.

L'únic debat, entenc, és que si vius a Catalunya i no parles català, o bé ets tontet o bé mala persona. — Jair Dominguez (@sempresaludava) August 11, 2020