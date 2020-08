Jimmy Giménez-Arnau desvela la escandalosa alianza de Juan Carlos I con un famoso tenista para sus aventuras íntimas Ecoteuve.es 13/08/2020 - 14:46 0 Comentarios

El periodista desvela los secretos que siempre ha guardado sobre el emérito

Jimmy Giménez-Arnau ha dejado este jueves a todos de piedra en su extensa intervención en El programa del verano. El periodista se ha explayado en Telecinco a la hora de desvelar los secretos sobre las aventuras extramatrimoniales de Juan Carlos I que había guardado de forma rigurosa... hasta hoy.

Durante los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Marta Gayá, amiga íntima del emérito, esté actualmente con él en Abu Dabi, primer destino que parece haber elegido el exmonarca tras su salida de España. Jimmy ha asegurado conocer muchos detalles de su relación, así como de otras que ha tenido Juan Carlos de Borbón con otras muchas mujeres a lo largo de su vida.

"El rey Juan Carlos se hinchó", dijo el periodista entre risas, confirmando que eran ciertos todos los rumores que siempre se han extendido sobre la figura del emérito. "Había un famosísimo tenista español muy amigo suyo, lo recogía con la furgoneta que el tenista conducía y en la parte de atrás había un colchón donde se subía la de turno y daban una vuelta", afirmó ante la incredulidad de los presentes.

Jimmy desvela la relación de Marta Gayá con el emérito

Giménez-Arnau también desveló una anécdota que vivió en primera persona: "Me fui a Palma de Mallorca en el 79 a encargarme unas sandalias preciosas y ese día entro y veo a Marta Gayá y le digo: '¿Qué haces aquí?' Y dice: 'Vengo para un amigo mío, que le he encargado unas sandalias'. La dueña sale con las sandalias y las sandalias parecían barcas y le dije: '¿Quién tiene ese semejante pie?' Y dice: 'Un 46'. ¿Y sabes que calza Juan Carlos? El 46", explicó el tertuliano. "Hasta hoy no he hablado de eso y me dijo Marta: 'Me ha dicho mi amigo que gracias por no decir nada", añadió.

Según Jimmy, Marta siempre iba en el barco en el que viajaba el emérito: "Ella es una navegadora nata y se iba con Juan Carlos a navegar y era la única de todas las amantes que tenia que no se mareaba", confesó antes de revelar también un episodio del emérito con la prensa.

"Me llama una agencia y me dice si puedo hacer un texto porque han descubierto que Juan Carlos se ha comprado una finca de caza menor en Portugal, me voy con él a Lisboa, sacamos las escrituras y hago un texto, que vendimos a Hola, que jamás se publicó, el rey no había comprado esa finca, a los 15 días esas fotos no existían y cuando nunca había dado una entrevista la Reina Sofía salió una revista en el Hola a cambio de tapar lo otro", concluyó.