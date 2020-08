Duros palos a Jesús Calleja por un vídeo "elitista e irresponsable": "Vergüenza", "penoso", "desastre"

Jesús Calleja se ha visto envuelto en una gran polémica que en ningún momento se esperaba. El presentador de Cuatro ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales por lo que hizo en el último vídeo que ha compartido en su cuenta personal de Twitter.

El presentador de Planeta Calleja y Volando Voy publicó este martes que había hecho helibike. Esta modalidad del ciclismo de montaña arranca con un helicóptero transportándote a un pico de gran altura, que se desciende en bicicleta a toda velocidad.

"Descendimos en bici el pico Punta Suelza (a 2.970 metros de altura) en el Valle de Bielsa. ¡Sin duda la mejor senda de enduro BTT de mi vida!", aseguró Calleja sin esperar la que estaba a punto de caerle encima.

Enseguida, muchas personas y asociaciones ecologistas criticaron al leonés, recriminándole que realizara y promocionara una actividad que produce un gran impacto medioambiental, entre otras cosas, por la erosión del terreno o alterar el ecosistema de las aves y animales del entorno.

Qué desastre. No, no y mil veces no. No puedo ni ver el vídeo. La montaña no es un gimnasio, es un lugar frágil al que tratar con respeto y casa de mucha fauna delicada. Debemos entender esto. Es urgente.