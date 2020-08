Adriana Abenia se rompe en 'Espejo Público' por su abuela y pide a las residencias que "se pongan las pilas" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 13:45 0 Comentarios

La reportera es la última incorporación de la renovada sección de entretenimiento del programa

Espejo Público ha rescatado a Adriana Abenia como una de las colaboradoras de la sección de entretenimiento, en la que también se incorporó Nando Escribano hace unos días. La reportera ha protagonizado un emotivo momento este jueves al hablar de un nuevo brote en una residencia de Zaragoza, su ciudad natal.

"Da mucha pena", ha comentado la colaboradora denunciando la precaria situación que aun tienen sus trabajadores cinco meses después del inicio de la pandemia. "Las mascarillas quirúrgicas, que sabéis que solo se pueden utilizar cuatro horas, las llevan todo el día, dos días... Las pantallas se las van intercambiando entre el personal".

Lea también: El dardo envenenado de José Manuel Parada a Rocío Carrasco que provocó el silencio en 'Lazos de sangre'

"Habría que tener mucho cuidado con todo esto, que el Gobierno de Aragón debería estar encima y proveer a esta gente de todos los medios que necesita", ha seguido diciendo. "A las residencias esto les está viniendo grande porque cuando incluso tienen los medios, quizás para no tener que desmantelarla y hacer cambios de habitación de los enfermos, lo dejan pasar hasta que ya no hay remedio.

Adriana ha terminado rompiéndose al hablar de su abuela, con la que se reencontró hace unos meses y dejando caer que está enferma. "Está mal, muy mal. No quiero hablar del tema. Está mal. La gente es muy lista en casa". Y ha continuado así: "Lo único que pretendo es que la residencias se pongan las pilas, que haya comunicación entre los gobiernos y las residencias, que no falten medios de protección".

"Mucha gente de la que allí trabaja y cuidan a los ancianos excepcionalmente bien y no pueden hacer más, a veces se tienen que coger los EPIs en Amazon y eso no deberían pasar. Y me parece increíble que las PCR tarden tanto en dar un resultado", ha lamentado ante Lorena García.

Lea también: Un experto pone en un aprieto a Lorena García con un gran rapapolvo en 'Espejo Público": "Hay que cuidar las palabras"