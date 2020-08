Nacho Mangut explota en 'Pasapalabra' tras un razonable fallo: "¡Mi toma de decisiones es pésima!" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 12:03 0 Comentarios

El concursante de Antena 3 se flagela en directo al errar en 'El Rosco'

Nacho Mangut arrancó el Rosco de este miércoles en Pasapalabra tomando una gran ventaja sobre su rival. En muy poco tiempo, el joven logró quedarse a tan solo tres palabras de completar la prueba. Mientras, Pablo Díaz parecía atascado en muchas definiciones y llegó a cometer un fallo que lo ponía entre la espada y la pared.

Sin embargo, el tinerfeño logró darle la vuelta a la tortilla y en un sprint final logró superar a Nacho alcanzando los 23 aciertos, lo que obligaba a este a arriesgarse en una de las tres palabras que le quedaban si quería tener opciones de ganar el programa y evitar la Silla Azul en la entrega de este jueves.

Lea también: Pablo Díaz se queda a una letra de llevarse el bote de Pasapalabra por culpa de un Lord Canciller de Irlanda

Así pues, con 22 aciertos, Nacho decidió arriesgarse con la letra 'I'. "Magistrado romano dedicado a cuidar de la quietud y tranquilidad del pueblo", leyó Roberto Leal. "Institor", respondió Mangut apúntandose su primer fallo. Enseguida, se dio cuenta de cual era la posible palabra correcta: "Espero que no sea 'Irenarca", comentó segundos antes de que el presentador se lo confirmara.

Nacho se flagela tras su razonable fallo

"No me lo puedo creer", soltó enfadado Nacho antes de flagelarse delante de las cámaras. "¡Qué fallo! Algunas veces, hago unas tonterías... Si yo acertase todo lo que me sé habría perdido dos programas en lo que llevo de concurso, literalmente. De verdad, mi toma de decisiones es pésima, ¡pésima de verdad¡", estalló el concursante mientras Pablo salía a animarle.

"Primero, hay que estar ahí; y, segundo, yo creo que nadie entre la audiencia se sabía la respuesta", aseguró su rival en todo un acto de compañerismo. "Me parece brillante que os fustiguéis cuando sois dos grandísimos concursantes. Como bien decís, hay que estar ahí... Ya quisiéramos la mitad de nosotros saber lo que sabéis vosotros", aseguró Roberto Leal.

Criticas a Nacho por su 'soberbia'

Una parte de los espectadores vieron con malos ojos la reacción de Nacho tras su error, al entender cierta soberbia en sus palabras. Enseguida, Mangut ha salido a pedir disculpas a la audiencia y ha reconocido que se expresó mal ante las cámaras, fruto de los nervios.

"Hay cosas que no se entienden desde casa, no es fácil estar con un micrófono puesto todo el tiempo mientras compites", empezó diciendo. "He tomado malas decisiones que me han llevado a acertar menos de las que sabía en más de 15 roscos", ha insistido. "Solo en 2 roscos de los cuales he cometido errores de ese tipo hubieran acabado con el mismo resultado. Me expresé mal, es difícil hablar con elocuencia en situaciones de ese tipo", concluyó.