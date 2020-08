El enfado de María Teresa Campos con Laura Fa tras decir en 'Sálvame' que es "gafe" Ecoteuve.es 13/08/2020 - 11:51 0 Comentarios

La veterana presentadora aclara que hay de cierto sobre su película con Santiago Segura

Laura Fa sorprendía a los espectadores de Sálvame este martes cuando en los últimos coletazos del programa anunciaba en exclusiva que Santiago Segura podría estar preparando una película protagonizada por el clan Campos al completo. Una información que amplió este miércoles al decir que María Teresa, Terelu y Carmen Borrego darían vida a mujeres que trabajan "como Pretty Woman".

Minutos más tarde, María Teresa Campos entró en directo por teléfono para aclarar que hay de cierto sobre su salto al cine. La presentadora reconoció no saber nada hasta que su hija Carmen la informó. "Es una cosa que me dijo hace tiempo Santiago Segura que le gustaría hacer, pero eso ni me lo había dicho", dijo. Aun así, consideró divertida la propuesta.

Durante su intervención en la que, por cierto, desveló que va a estar como colaboradora en una entrega de Hormigas Blancas, contestó muy cabreada a Laura Fa por el término que había utilizado: "No quiero calificarla con una palabra tan fea como la que ha dicho ella".

