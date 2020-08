El dardo envenenado de José Manuel Parada a Rocío Carrasco que provocó el silencio en 'Lazos de sangre' Ecoteuve.es 9:50 - 13/08/2020 0 Comentarios

El presentador elogió la carrera de Vanessa, la única hija de Manolo Escobar

Lazos de sangre dedicó su última entrega en La 1 de Televisión Española a la figura de Manolo Escobar. Para el debate posterior al documental, el formato contó con Vanessa, la única hija del cantante y Ana Marx, además de José Manuel Parada, Rocío Carrasco, Bibiana Fernández y Juan Valderrama.

El reportaje, además de recordar éxitos tan conocidos como Viva España, El propompompero o Mi carro, ahondó en la infinita devoción que sentía el artista por su hija, a quien llegó a dedicar una canción. Sin embargo, Ana Marx ha desarrollado su carrera profesional lejos del foco mediático.

Pues bien, el que fuera presentador de Cine de barrio quiso elogiar a la hija de Manolo Escobar en lo que se entendió como un dardo envenenado a Rocío Carrasco. "Hay que reconocerle el mérito a Vanessa que nunca ha vivido de ser la hija de Manolo Escobar en una época en la que era la hija de o el hijo de".

Su comentario provocó un incómodo silencio en el estudio, puesto que por todos es sabido que Rociíto consiguió sus primeros trabajos en televisión por ser hija de Rocío Jurado.

La cosa no quedó ahí y José Manuel Parada protagonizó otra comprometida opinión elogiando a Vanessa: "Ella dijo, si me quiero dedicar a esta profesión, una profesión seria, me voy a la universidad y hago Periodismo. Y yo le dije a Manolo, qué bonito que ella haya elegido ese camino que no es el camino fácil, estar cinco años en la universidad haciendo la carrera".

