El famoso futbolista que ha tenido sexo virtual con Amor Romeira: "Es un rompebragas" Ecoteuve.es 12/08/2020 - 19:33 0 Comentarios

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado las tórridas conversaciones

Amor Romeira ha incendiado este miércoles las redes sociales con un largo hilo de Twitter en el que ha desvelado su idilio virtual con un famoso futbolista. Poco a poco, la exconcursante de Gran Hermano 9 ha ido dando pistas sobre el jugador, desvelando las conversaciones subidas de tono que han mantenido a través de mensajes privados.

"Hace mucho tiempo (como 8 o 9 años) conocí un futbolista de primera división que era el hombre más guapo del momento. Era un rompebragas. Todas queríamos estar con él y era muy conquistador", empieza diciendo la canaria, que asegura que tuvieron sus "idas y venidas" e incluso llegaron a darse "unos besos y un poco de magreo". Sin embargo, la cosa nunca pasó a mayores de manera física.

Amor continúa su hilo asegurando que este flirteo se ha activado esta semana después de que el futbolista interactuara con ella a pesar de no seguirla en sus redes sociales. Según ha confesado Romeira, este martes por la noche la cosa se fue calentando y ella y el futbolista comenzaron a hacer "sexting" enviándose contenido sexual a través de sus teléfonos móviles.

La conversación sexual entre Amor y un futbolista

Para demostrarlo, Amor comparte en su Twitter pantallazos de sus tórridas conversaciones con el futbolista. No obstante, Romeira confesó estar preocupada por el hecho de que el susodicho nunca haya querido 'rematar la faena'. Es entonces, cuando Amor empieza poco a poco a desvelar mensajes en los que el famoso futbolista se anima a ofrecerle un trío con otro hombre.

"Llevo toda la mañana pensando en el futbolista y sus gustos sexuales. ¿Es gay? ¿Es bisexual? ¿Es bisexual con tendencia más las relaciones homosexuales?", se preguntaba la majorera mientras su amiga Lola (Myhyv) le pedía que fuera más abierta, ya que igual él tenía cero prejuicios en la cama. A pesar de ello, Amor insistió en su idea.

Amor insinúa que el futbolista realmente es homosexual

"¡Confirmado! Le han foll*** el culo, es decir... que mi dedito anal no le basta tiene que ser un rabo... yo sigo con mi SEXTING y llega otra bomba", sigue relatando la 'gran hermana' compartiendo más partes de la conversación en las que el futbolista le expresaba su deseo de tener sexo también con otro chico.

"¡Quiere comerle la po*** al tío junto conmigo! Vamos, como si fuera mi mejor amiga y las dos disfrutando del rabo del macho. Ay dios mío... ¿porque me estás castigando de esta manera. Yo buscaba una buena foll*** de ese futbolista y me has mandado una mana chupoptera", bromea la canaria, que insiste en la idea de que igual el futbolista es homosexual y solo la está utilizando para poder estar con otro hombre. "Me da pena porque si realmente lo que le gusta son los hombre, debería de poder decirlo y disfrutar de su sexualidad libremente. Pero claro en su mundo del fútbol sería un escándalo sin precedentes. Que triste", concluye.

